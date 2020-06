ANNUNCI - Per inserire i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Azienda settore confezioni cerca cucitrici esperte e apprendiste con diploma scuola moda. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11249

Azienda produzione mobili cerca un apprendista falegname/montatore mobili. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11248

Impresa edile cerca un muratore esperto. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11247

Agriturismo cerca: un/a cuoco/a esperto/a e un manutentore/giardiniere esperto con età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11244

Struttura settore ristorazione cerca una barista con almeno minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Caldarola. Rif.: 11243

Azienda settore autotrasporti cerca due autisti esperti con patente “E” per tratte locali e nazionali. Sede di lavoro: zona Potenza Picena. Rif.: 11242

Calzaturificio cerca un’orlatrice di tomaie esperta. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 11240

Azienda installazione insegne luminose cerca un grafico esperto/a con conoscenza di corel draw. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11239

Azienda settore termoidraulico cerca un impiegato tecnico con conoscenza di Autocad e Primus. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11237

Impresa di costruzioni cerca pavimentisti e stuccatori esperti. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11236

Impresa edile cerca muratori esperti e apprendisti manovali. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11235

Impresa edile cerca manovali in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino.

Struttura socio-sanitaria cerca operatori socio sanitari esperti ed in possesso della relativa qualifica. Sede di lavoro: Provincia di Bologna. Rif.: 11233

Cooperativa Sociale cerca infermieri iscritti all’albo e coordinatori infermieristici. Sede di lavoro: Regione Toscana. Rif.: 11230

Azienda settore produzione alimenti cerca un operaio generico con età max 50 anni. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 11228

Azienda settore autotrasporti cerca un autista esperto in possesso di patenti cat. CE+CQC e carta tachigrafa. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11223

Impresa edile cerca un muratore esperto. Sede di lavoro: Esanatoglia. Rif.: 11222

Azienda settore termoidraulico cerca un muratore e un idraulico esperti. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11221

Impresa edile cerca un muratore esperto. Sede di lavoro: Apiro. Rif.: 11220

Impresa di costruzioni cerca: un geometra di cantiere esperto e muratori/manovali edili con esperienza. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11216

Azienda settore confezioni cerca: cucitrici esperte (Rif.: 11214) e una modellista con esperienza nell’utilizzo del programma Modalis. Si valutano anche giovani per un eventuale tirocinio (Rif.: 11202). Sede di lavoro: Matelica.

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico esperto disponibile a trasferte fuori regione. Sede di lavoro: territorio nazionale. Rif.: 11212

Falegnameria cerca un falegname con esperienza maturata presso aziende artigianali. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11207

Azienda settore impiantistica cerca elettricisti esperti. Sedi di lavoro: Nord Italia. Rif.: 11203

Impresa edile cerca un conduttore macchinari movimento terra con patentino. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11200

Struttura turistico ricettiva cerca un pizzaiolo esperto. Sede di lavoro: zona Cingoli. Rif.: 11198

Supermercato cerca un/a macellaio esperto/a. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11193

Azienda settore abbigliamento cerca un/a addetta/o alla gestione dei servizi di e-commerce esperto/a. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11192

Calzaturificio cerca un apprendista per montaggio blocchi in cuoio. Sede di lavoro: Morrovalle. Rif.: 11190

Azienda metalmeccanica cerca un perito elettronico e/o meccanico disponibile su turni con età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11161.

Supermercato cerca un macellaio esperto. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 11181

Azienda settore commercio cerca un apprendista magazziniere preferibile con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11178

Impresa edile cerca un muratore esperto/qualificato. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 11175

Maglificio cerca una magliaia esperta. Sede lavoro: Loro Piceno. Rif.: 11174

Impresa edile cerca muratori esperti/qualificati. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11172

Azienda settore impiantistica cerca un elettricista con minima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11171

Maglieria cerca una stiratrice di maglie con esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 11160

Azienda settore informatica cerca un programmatore esperto (linguaggi: Java, Javascript, Html5, Python, Swift, Xcode). Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11154

Azienda settore elettrico cerca un elettricista con almeno una minima esperienza nel ruolo e con età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11151

Azienda settore autotrasporti cerca un austista di pullman in possesso di patenti cat.: D+CQC. Sede di lavoro: zona Apiro. Rif.: 11143

Azienda settore gran turismo cerca un autista di autobus esperto con patenti D+CQC+carta tachigrafa. Sede di lavoro: territorio nazionale. Rif.: 11135

Impresa edile cerca un idraulico esperto disponibile a trasferte: sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11133

Queste le offerte di tirocini:

Azienda settore commercio cerca un impiegato amministrativo e un geometra entrambi con età max 28 anni. Sede di lavoro: San Ginesio.

Agriturismo cerca un/a cameriere/a ai piani e inserviente di cucina. Sede di lavoro: Caldarola.

Inoltre, si comunica che a seguito dell’emergenza legata al Covid-19, il centro per l’Impiego di Tolentino e gli sportelli decentrati al momento sono chiusi al pubblico. Pertanto, chi fosse interessato alle offerte di lavoro, può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti, il servizio mediazione può anche essere contattato telefonicamente ai numeri: 0733955425 – 0733955409, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Queste le offerte della Rete Eures (Rete europea dei servizi per l’impiego):

La Fondazione Centro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici cerca uno Specialista Legale, si richiede: Abilitazione alla professione forense; esperienza 5 anni nelle procedure di gare ed appalti; conoscenza lingua inglese C1. Sede di lavoro: Lecce. Per candidarsi e informazioni aggiuntive: www.cmcc.it/work-with-us.

Accenture cerca una/un “Content Reviewer”, addetta/o al controllo, segnalazione e revisioni di contenuti editoriali in accordo con la policy dell’azienda cliente, per il mercato italiano, si richiede: ottima conoscenza lingua inglese; familiarità con i social media. Sede di lavoro: Lisbona. Per candidarsi inviare il curriculum e lettera motivazionale in lingua inglese a: EURESjobsPT@iefp.pt (indicare nell’oggetto della mail: “DL Flag EURES – Accenture 588970419”) e per conoscenza all’indirizzo: euresmarche@regione.marche.it

L’impresa portoghese Sitel cerca una/un consulente servizio clienti italiano, il candidato si occuperà della gestione delle richieste dei clienti (mail, chat e social). Si offre: stipendio 14 mensilità più altri bonus/benefits. Sede di lavoro: Lisbona (possibilità di lavoro da remoto). Per candidarsi inviare il curriculum e lettera motivazionale in lingua inglese a: EURESjobsPT@iefp.pt (indicare nell’oggetto della mail: “DL Flag EURES – SITEL 588971981”) e per conoscenza all’indirizzo: euresmarche@regione.marche.it

La società Complix cerca una/un Research Associate/Junior Scientist, si richiede: laurea in biotecnologie, biologia. Sede di lavoro: Diepenbeek – Belgio. Per candidarsi inviare curriculum in lingua inglese a info@complix.com e per conoscenza a eures@regione.marche.it