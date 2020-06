L'INAUGURAZIONE oggi pomeriggio. Un traguardo per l'azienda di Sandro e Stefano Parcaroli. Un'avventura partita 40 anni fa in un garage di Camerino

Inizia l’era Med Store anche a Cesena: con il taglio del nastro apre ufficialmente il ventesimo negozio dell’azienda, un evento accolto con grande entusiasmo dal sindaco Enzo Lattuca e con viva soddisfazione da parte dal fondatore di Med Store, Sandro Parcaroli, e da suo figlio Stefano, oggi General Manager dell’azienda. Una “realtà dinamica, organizzata e strutturata sul territorio, non solo di questa regione ma di una buona parte d’Italia”. Così il sindaco Lattuca che sottolinea la soddisfazione della comunità nell’avere il punto vendita e assistenza Med Store in città. Una soddisfazione ancora più grande, pensando al momento generale. “Ogni nuova apertura, soprattutto in questo periodo, è già di per sè una buona notizia” continua Lattuca. “Sono segnali concreti, non solo simbolici, di un ritorno alla normalità e anche di una ricerca di innovazione. In questi mesi difficili ci siamo tutti resi conto di quanto sia necessario essere connessi ed avere a disposizione dispositivi che ci consentano di mantenere le relazioni con gli altri. Nel momento del lockdown erano strumenti indispensabili, lo rimangono sicuramente anche oggi non per sostituire la socialità, ma per aiutarci sul lavoro e anche nella vita.”

Gli fa eco Stefano Parcaroli, General Manager di Med Store, che subito dopo il taglio del nastro sottolinea come ci sia grande “felicità ed entusiasmo, oltre all’orgoglio di aprire questo punto vendita a Cesena. Una città dove ancora non eravamo presenti e dove volevamo sicuramente approdare per offrire i nostri servizi ad una città che ci stava chiedendo prodotti, soluzioni e assistenza. Ma siamo soprattutto orgogliosi di farlo in questo momento difficile per il nostro Paese, per tutte le attività commerciali e, non possiamo negarlo, di conseguenza anche per noi, costringendoci ad affrontare il mercato in un modo nuovo. Questa apertura è il modo migliore per ri-imparare a volare. Siamo a due passi dal centro, in una zona altamente trafficata, in un punto vendita che abbiamo acquisito e ristrutturato, all’interno del quale vi è un centro assistenza, uno dei pochissimi centri assistenza autorizzati Apple in Italia, motivo di prestigio sia per noi che per la città, dove poter trovare assistenza, consulenza e tutti i prodotti Apple, oltre a tantissimi accessori che aiutano i dispositivi a diventare ancora più utili, funzionali e magici. Oggi abbiamo voluto un’apertura allineata con i protocolli per la sicurezza post-covid, preferendo evitare offerte a numero limitato che nelle nostre altre aperture avevano generato sempre grandissimo entusiasmo e grandi code fuori dai negozi. Questa volta abbiamo preferito dire ai nostri clienti che l’offerta c’è per tutti, senza la necessità di affrettarsi e affollarsi nel giorno dell’inaugurazione, mantenendola valida anche nei giorni a seguire. Nonostante questo moltissime persone sono accorse e molti aspettavano l’apertura per poter ricevere assistenza tecnica per i loro dispositivi o ricevere aiuto e consigli sui loro devices o acquistare nuovi prodotti usufruendo delle offerte che abbiamo messo in campo.”

Chiude Sandro Parcaroli, fondatore dell’azienda: “40 anni fa siamo partiti da un garage di Camerino, oggi siamo arrivati all’apertura del ventesimo negozio, qui a Cesena. Med Store è ormai una realtà che abbraccia tutto il centro Italia, dalle Marche all’Emilia Romagna, passando per Abruzzo, Toscana e Umbria. E l’intenzione è quella di non fermarsi e di andare avanti: siamo una famiglia composta da tanti ragazzi giovani, in gamba e motivati, che lavorano per la crescita dell’Azienda e di cui io mi sento molto fiero di essere ancora amministratore e direi padre per tutti loro. Continueremo a crescere, e sicuramente non ci fermerà il virus. Ci siamo fermati un paio di mesi con le strutture ma non con quella centrale. Continueremo ad investire e dopo questo abbiamo in programma altre cinque aperture per quest’anno.” Med Store Cesena si trova in via Oberdan 531 ed è aperto dal lunedì al venerdì, con i canonici orari 9-13 e 15-19. Per ulteriori informazioni su Med Store Cesena, è possibile consultare la pagina dedicata https://www.medstore.it/cesena.