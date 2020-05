IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore sono 1.006 i tamponi effettuati, nella regione i contagiati salgono a 6.697 su un totale di 59.673 esami analizzati. Scendono sotto quota 4mila i casi di persone in isolamento a casa

Primo bollettino di giornata del Gores, i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 8 su un totale di 1.006 tamponi effettuati dai laboratori regionali: tre sono del Maceratese, due nel Pesarese e nell’Anconetano, uno fuori regione. «A questo percorso delle nuove diagnosi si aggiungono i tamponi effettuati per il percorso guariti e quelli di controllo dei positivi del percorso sierologici», comunica il Gores. Il rapporto odierno tra positivi e test effettuati è di 0,79% (ieri era 1,13%). In totale, quindi, i contagi in regione sono 6.697 su 59.673 tamponi svolti dall’inizio dell’emergenza. Un’incidenza complessiva dunque dell’11,2% (che continua a scendere, ieri 11,4%). In provincia di Macerata sono 1113 le persone contagiate, in quella di Pesaro salgono a 2.738 (più due), nell’Anconetano i contagi sono 1.862. Stabili le province di Fermo (464) e Ascoli (290). Per quanto riguarda i guariti e i dimessi: sono 3.939 mentre ieri erano 3.867. Le persone in terapia intensiva sono quindici e quelle in post acuzie sono 42. Nell’ospedale di Civitanova da oggi non ci sono più ricoverati nè in terapia intensiva, nè in semi intensiva. Restano invece cinque i ricoverati a Camerino: tre in terapia intensiva e due in post acuzie. Il dato più significativo riguarda le persone che si trovano in quarantena: sono 432 in meno rispetto a ieri: da 4.393 a 3.961. Per quanto riguarda la provincia di Macerata invece sono 710 le persone in isolamento, trentadue in meno rispetto a ieri.