IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore analizzati 863 tamponi, positivo il 2,9%. Undici i contagi nella nostra provincia

Sono 25 i nuovi casi coronavirus nelle Marche, su un totale di 863 tamponi analizzati. E’ quanto emerge dal primo bollettino di giornata del Gores. Resta costante quindi il livello di contagio, con un rapporto tra positivi e test effettuati, 2,9%, leggermente in crescita rispetto a ieri (2,32%). A livello provinciale è il Maceratese a far registrare il maggior numero di casi nel conto di giornata, 11 sui 25 totali, 6 nell’Anconetano, tre nel Pesarese, tre anche nel Fermano, uno nell’Ascolano e uno fuori regione. In totale quindi i contagi in regione salgono a 6.667 su 55.667 tamponi svolti fino ad oggi.

(servizio in aggiornamento)