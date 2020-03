CORONAVIRUS - I due atenei, insieme al consorzio Clara vogliono facilitare la spesa a domicilio e con prodotti locali. Una app aiuta imprese e clienti

Mangiare a chilometri zero con la possibilità di ricevere la spesa direttamente a casa. L’Università di Macerata e la Politecnica delle Marche in campo insieme al Consorzio Clara per facilitare la spesa a domicilio attraverso la rete Mangia Marchigiano. Si tratta di un progetto finanziato su fondi comunitari dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione che prevede servizi a favore delle aziende agricole marchigiane che fanno vendita diretta. Tra i partner del progetto ci sono anche diverse aziende agricole della regione. L’obiettivo è dar risalto ai prodotti delle aziende agricole del territorio in modo che i consumatori vadano a fare la spesa direttamente nei loro punti vendita. Questo è reso possibile grazie al supporto tecnologico di Ubisive, la nuova App Mangia Marchigiano, disponibile su Google Play e su App Store, che permette al consumatore di conoscere in tempo reale, in qualunque luogo si trovi, la posizione delle aziende agricole più vicine da cui rifornirsi di prodotto fresco e locale. L’App costituisce una vetrina per i prodotti delle aziende che possono essere presenti e pubblicizzare gratuitamente fino a un prodotto e, a pagamento, possono richiedere servizi aggiuntivi per ottenere maggiore visibilità. In questo momento di emergenza sanitaria l’applicazione è stata implementata con il servizio di consegna a domicilio, con un duplice vantaggio: consentire a chi acquista di non rinunciare alla qualità supportando, al contempo, l’economia locale. L’applicazione cerca di valorizzare quanto di buono le singole confederazioni di agricoltori, con le loro attività, stanno già facendo e, anzi, ha bisogno del loro supporto.

Le aziende agricole con vendita diretta possono ricevere informazioni scrivendo all’indirizzo paolo@mangiamarchigiano.it. Il link per la registrazione al portale è app.mangiamarchigiano.it/registrazione. L’elenco delle aziende aderenti al servizio di vendita e consegna a domicilio è sulla pagina Facebook di Mangia Marchigiano.