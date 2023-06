di Francesca Marsili

«La mozione è di tipo politico. Questa è una maggioranza civica, esorto quindi i consiglieri a esprimersi liberamente. Io mi astengo, per legge devono passare dieci anni» ha premesso il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Ed è così che non passa l’intitolazione di una via a Silvio Berlusconi promossa dalla minoranza di centrodestra nel Consiglio comunale di ieri sera. Unico voto favorevole nella maggioranza quello del presidente del Consiglio Alessandro Massi, contrario pure il consigliere Antonio Trombetta, ex di Forza Italia oggi in amministrazione con Tolentino Popolare. Critica la consigliera di minoranza di centrodestra Silvia Luconi tra le promotrici della mozione: «Dire di lasciare liberi i consiglieri di votare come vogliono e nascondersi dietro un civismo dimostra quanto ho sempre detto: quanto questa maggioranza è eterogenea e divisa politicamente».

Il primo cittadino in apertura dell’assise, nelle consuete comunicazioni, ha annunciato di voler tornare in piazza, a luglio, a un anno dal suo insediamento, per parlare ai cittadini di temi importanti: sanità, scuola, Cosmari e gestione pubblica dell’acqua. Comunicazioni anche dal presidente del Consiglio Massi che ha ringraziato un cittadino kosovaro per aver pulito e i bagni dei giardini di viale Giovanni XXIII che, sebbene inutilizzabili perché non in funzione, hanno in questo modo riacquistato decoro. Oltre all’avvio di un corso di lingua e cultura albanese in un aula della scuola Lucatelli, con l’obiettivo di non far perdere ai cittadini albanesi che vivono a Tolentino il contatto con le proprie tradizioni e la loro lingua. Ultimo punto all’ordine del giorno l’intitolazione di una via o uno spazio al leader di Forza Italia scomparso lo scorso 12 giugno. Puntuale e coerente con quella che è la sua storia politica il discorso della vicesindaco e assessore Alessia Pupo che per anni ha rappresentato Forza Italia a Tolentino.

Pur non potendo esprimere il proprio voto in quanto assessore, Pupo, ha chiarito quale sarebbe stato: «Chiaramente a favore, ho sempre militato in quel partito e Berlusconi ha dei legami con Tolentino – ha ricordato la vicesindaco uscita da Forza Italia nel 2021 per questioni legate al coordinamento cittadino -. Era il 28 agosto 2008, il giorno del rogo al Teatro Vaccaj. Io ero un giovane consigliere di minoranza, intervenne l’allora sindaco Luciano Ruffini con una telefonata al ministro Sandro Bondi. Serviva un decreto per lo stato di emergenza e fu firmato immediatamente da Silvio Berlusconi. Penso che tutti noi dobbiamo qualcosa al governo Berlusconi – ha proseguito – l’unica delibera Cipess firmata dal cavaliere è stata quella del 2006 per l’asse viario Marche Umbria facendo nascere la Quadrilatero, la strada dei sogni che ha portato nelle Marche un investimento di oltre 2miliardi di euro. La libertà di voto sottolineata dal Sindaco Sclavi rappresenta quello che siamo, diversi ma non divisi».

Il presidente del Consiglio Alessandro Massi, anticipando il voto favorevole, ha riconosciuto in Berlusconi doti di visionario e pluralista e un grande protagonista della Seconda Repubblica: «La sua vicinanza alla nostra Regione è indimenticabile, a Roma ho vissuto direttamente la sua umanità». Ma la libertà di espressione ha comunque inclinato il piatto dell’intitolazione verso il no. Otto i voti contrari, per la maggioranza: Giordano Tasselli, Luigino Luconi (Tolentino Civica e Solidale), Alba Mosca (Riformisti Tolentino), Benedetta Lancioni, Antonio Trombetta, Mirko Angelelli, Samanta Casali (Tolentino Popolare) e per la minoranza di centrosinistra Luca Cesini (Pd), (Massimo D’Este era assente al momento della votazione). Cinque i voti favorevoli, per la minoranza di centrodestra: Francesco Pio Colosi (Fdi), Silvia Luconi, Silvia Tatò, Monia Prioretti (Tolentino nel cuore)e Alessandro Massi (Tolentino Popolare). 3 gli astenuti: il sindaco Mauro Sclavi (Tolentino Civica e Solidale), Fabio Montemarani e Fabio Borgiani, (entrambi in maggioranza in Tolentino Popolare).

«A un anno di distanza dal suo insediamento – commenta Forza Italia – l’amministrazione comunale del sindaco Sclavi ha confermato nei fatti, pur continuando a definirsi civica, di essere vistosamente a trazione di sinistra. Ovviamente, non possiamo essere soddisfatti di questa votazione nella quale, però, si sono evidenziati diversi e importanti distinguo. Innanzitutto, un ringraziamento doveroso va ai consiglieri comunali di centrodestra per aver accolto la nostra proposta. Un plauso e un ringraziamento lo rivolgiamo anche al vice sindaco Alessia Pupo che, con un intervento politico di grande spessore, ha ricordato elegantemente con correttezza la figura di Silvio Berlusconi. Inspiegabile, invece, il voto contrario del consigliere Trombetta, che dopo essere stato coordinatore comunale sia del Pdl che di Forza Italia nel recente passato, evidentemente è stato folgorato sulla via di Damasco e ha rivisto le sue posizioni su Berlusconi. Crediamo che Tolentino abbia perso un’occasione importante per dimostrarsi politicamente inclusiva, ma la mozione è servita per dare una volta per tutte il vero volto tutt’altro che civico di questa maggioranza».