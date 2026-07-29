Realizzate le fondamenta del polo scolastico a Passo di Treia, ora si passa alla costruzione della struttura. Ad annunciarlo il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

Il progetto prevede la realizzazione di un moderno polo scolastico destinato ad ospitare la scuola primaria e la palestra, attraverso un intervento che consentirà alla comunità di disporre di spazi sicuri, innovativi ed efficienti dal punto di vista energetico.

L’investimento complessivo ammonta a 8,6 milioni di euro, di cui l’Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidati 2,3 milioni.

«Con il completamento delle fondazioni – spiega Castelli – il cantiere si prepara ora alla realizzazione delle strutture in elevazione che daranno forma al nuovo edificio scolastico, un’opera destinata a rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità e un tassello fondamentale nel percorso di ricostruzione e rilancio del territorio dopo il sisma».

Il nuovo complesso scolastico sorgerà nell’area di via Beato Pietro da Treia. Scuola e palestra saranno realizzate con struttura portante in legno X-Lam, «una tecnologia che garantisce elevate prestazioni in termini di resistenza antisismica, comfort abitativo e rapidità esecutiva».

Il progetto comprende inoltre aree verdi, percorsi pedonali, parcheggi, spazi attrezzati e una palestra a servizio sia dell’attività scolastica che della comunità locale.

Così il sindaco di Treia, Franco Capponi: «Questo è l’ultimo, in ordine di tempo, dei grandi interventi previsti sul polo scolastico di Treia. Un’opera destinata a cambiare il volto dell’edilizia scolastica cittadina: sarà infatti realizzato un unico edificio che ospiterà tutte le scuole secondarie di primo grado, insieme a una nuova palestra polivalente, alla cui realizzazione il Comune contribuirà con circa un milione di euro.

La struttura sarà progettata per ospitare diverse discipline sportive, comprese quelle della tradizione locale, come il tamburello, rispondendo così anche alle esigenze delle associazioni sportive del territorio, a partire dalla squadra di Treia che milita nel campionato di Serie C.

Con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, si tratta dell’intervento più importante finanziato a Treia nell’ambito della ricostruzione post-sisma».