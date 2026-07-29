Inizia il countdown verso le elezioni comunali anche a Porto Recanati e il centrodestra affila le armi per provare a tornare alla guida della città, dopo la spaccatura che nel 2022 consegnò il successo alla coalizione guidata da Andrea Michelini. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc hanno fatto partire le interlocuzioni con le civiche Portorecanati a cuore e Porto Recanati in movimento in vista delle amministrative 2027 per mettere le basi della squadra che si presenterà nella prossima primavera.

«I partiti del centrodestra, in linea con la filiera di governo regionale e nazionale, sin dallo scorso dicembre hanno avviato diversi incontri insieme ai gruppi civici Portorecanati a cuore e Porto Recanati in movimento per creare una coalizione che sia in grado di formare una serie e valida alternativa all’attuale amministrazione Michelini – dichiarano i segretari di Fratelli d’Italia, Giuseppe Alpini, Forza Italia, Emanuela Addario, Lega Luca Davide e Udc, Pierpaolo Fabbracci – durante gli incontri l’intento comune è stato quello di mettere a servizio della città persone capaci di carpire le esigenze dei cittadini. La recente azione dei gruppi di minoranza va a rafforzare il progetto di formare un’alternativa all’attuale amministrazione comunale. I partiti e le liste civiche stanno dialogando per trovare un accordo comune che sia propedeutico alla formazione di una lista unitaria basata sulla principio di trasparenza, rispetto e bene per la città. Auspichiamo che tali principi siano le basi per i prossimi cinque anni di governo guidati dal centrodestra portorecanatese».

Resta, al meno per il momento, fuori dai giochi Futuro Nazionale, che nei giorni scorsi aveva annunciato la nascita di un suo comitato in città guidato da Tonino Paoletti.