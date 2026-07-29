Arena e Tipicità uniscono le forze per portare l’eccellenza enogastronomica italiana agli European Aquatics Championships, in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto.

All’interno di Casa Arena, l’hub esperienziale che il brand realizzerà presso l’Olympic Aquatic Center di Saint-Denis, Tipicità curerà l’esperienza enogastronomica, contribuendo a trasformare lo spazio in un punto d’incontro dedicato a sport, relazioni e stile italiano dell’accoglienza Made in Italy.

Per tutta la durata della manifestazione, gli chef dell’Accademia di Tipicità offriranno un percorso gastronomico pensato per un pubblico internazionale, composto da atleti, campioni olimpici, giornalisti, partner e ospiti istituzionali: il programma comprenderà colazioni, coffee break, aperitivi con una selezione di prodotti rappresentativi della tradizione enogastronomica italiana.

La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di raccontare il Made in Italy attraverso un’esperienza autentica, capace di coniugare performance sportiva, ospitalità e valorizzazione del territorio. “Casa arena” diventerà così una vetrina internazionale in cui il gusto italiano accompagnerà i protagonisti di uno dei più importanti appuntamenti sportivi europei.

“arena rappresenta l’eccellenza italiana nello sport. Con Tipicità estendiamo questo concetto oltre la performance, offrendo ai nostri ospiti un’autentica esperienza del vivere italiano. A Parigi mostreremo come sport, cultura e ospitalità possano diventare una sola storia.”, dichiara Peter Graschi, ceo di Arena.

«Essere partner di arena in un palcoscenico internazionale come gli European Aquatics Championships di Parigi rappresenta per noi un’occasione straordinaria per portare l’eccellenza italiana e marchigiana davanti a un pubblico d’eccezione. Con Arena condividiamo radici marchigiane e una stessa idea di eccellenza: “Casa Arena” diventerà non solo un luogo di ospitalità, ma una vera e propria vetrina del “vivere all’italiana”, dove il gusto, la qualità e la cultura del nostro territorio incontrano lo sport ai massimi livelli. Siamo orgogliosi di raccontare insieme questa storia», dichiara Angelo Serri, direttore di Tipicità.

Arena sin dal 1973 ha rivoluzionato il mondo degli sport acquatici attraverso un’intensa collaborazione con atleti di livello mondiale e lo sviluppo di costumi da competizione all’avanguardia. Oggi, questo spirito di collaborazione e di innovazione continua a vivere attraverso una continua evoluzione di materiali avanzati e design italiano in grado di migliorare prestazioni, stile ed espressione di tutti coloro che scelgono arena. Dal percorrere le corsie al vivere con stile, arena si dedica a fornire a tutti i nuotatori gli strumenti di cui hanno bisogno per esprimere sé stessi, sentirsi sicuri, vincere e ottenere di più. www.arenasport.com

Tipicità è il format che da oltre trent’anni racconta e promuove le eccellenze del “saper fare” italiano, con un focus particolare sulle Marche. Un ecosistema che unisce enogastronomia, cultura, turismo, artigianato e impresa, dando vita a esperienze capaci di valorizzare i territori e le loro identità. Attraverso festival, eventi e progetti di promozione in Italia e all’estero, Tipicità porta nel mondo la versione più autentica del “vivere all’italiana”, valorizzando prodotti enogastronomici, artigianato, fashion e territori come autentiche esperienze da vivere. www.tipicita.it