di Alessandro Vallese

Il sogno era lo stesso per entrambi. Alex Nikolov desiderava giocare in un club insieme al fratello Simeon. Simeon sognava di condividere il campo con Alex. Da questa sera quel sogno è diventato realtà. La Cucine Lube Civitanova ha presentato ufficialmente Simeon “Moni” Nikolov, il nuovo palleggiatore bulgaro, allo chalet Arturo Mare, dove centinaia di tifosi hanno accolto con entusiasmo il regista classe 2006, destinato a rappresentare uno dei simboli del nuovo corso biancorosso. Un talento purissimo, capace di regalare spettacolo grazie a una pallavolo creativa, imprevedibile e fuori dagli schemi.

Palleggiatore di 208 centimetri, già protagonista con la nazionale bulgara e legato alla Lube da un contratto triennale fino al 2029, Simeon Nikolov arriva a Civitanova dopo aver già assaggiato l’ambiente biancorosso nel 2022, quando aveva svolto uno stage con la società ai tempi del Levski Sofia. Quattro anni dopo torna da titolare designato, pronto a guidare una squadra che punta ancora una volta ai massimi traguardi.

Alla presentazione erano presenti il presidente Simona Sileoni, i vicepresidenti Massimo Giulianelli e Albino Massaccesi, il direttore sportivo Marko Podrascanin, l’allenatore Giampaolo Medei e il direttivo del gruppo di tifosi Lube nel Cuore.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni. A sottolinearlo è stato proprio Albino Massaccesi: «Era dalla presentazione di Cherednik, che all’epoca fu un fatto straordinario, poi di Zorzi e, andando avanti, di tutti i più grandi campioni passati da noi, che non vivevo una serata così. Vedere tantissimi tifosi per la presentazione di un ragazzo così giovane, che pensiamo possa diventare uno dei più forti al mondo, è un segnale importante. Significa che siamo pronti a poter vincere un’altra finale».

Emozionato ma già perfettamente a suo agio con la lingua italiana, Simeon Nikolov ha stupito tutti anche solo parlando ai tifosi: «È la prima volta che parlo in italiano in pubblico. Per me è un onore giocare nella Lube, una società con una grande tradizione. Sono fiero di essere qui e non vedo l’ora di indossare questa maglia e vincere per i nostri tifosi. La Lube va sempre in campo per vincere. Io voglio crescere come giocatore e aiutare la squadra. Insieme possiamo fare qualcosa di grande».

Emozionato ma già perfettamente a suo agio con la lingua italiana, Simeon Nikolov ha stupito tutti anche solo parlando ai tifosi: «È la prima volta che parlo in italiano in pubblico. Per me è un onore giocare nella Lube, una società con una grande tradizione. Sono fiero di essere qui e non vedo l’ora di indossare questa maglia e vincere per i nostri tifosi. La Lube va sempre in campo per vincere. Io voglio crescere come giocatore e aiutare la squadra. Insieme possiamo fare qualcosa di grande».

Emozionato ma già perfettamente a suo agio con la lingua italiana, Simeon Nikolov ha stupito tutti anche solo parlando ai tifosi: «È la prima volta che parlo in italiano in pubblico. Per me è un onore giocare nella Lube, una società con una grande tradizione. Sono fiero di essere qui e non vedo l’ora di indossare questa maglia e vincere per i nostri tifosi. La Lube va sempre in campo per vincere. Io voglio crescere come giocatore e aiutare la squadra. Insieme possiamo fare qualcosa di grande».