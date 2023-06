di Laura Boccanera

«Civitanova è la città di tutti, Civitanova è l’estate di tutti, Civitanova unisce». E’ questo il claim che il nuovo video promozionale turistico (visibile qui in alto) lancia attraverso il nuovo spot voluto dall’associazione balneari Abc e promosso dall’amministrazione comunale. Alla conferenza di presentazione hanno preso parte i balneari dell’Abc, Aldo Ascani dello Shada, Marco Scarpetta di Raphael Beach, il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore al turismo Manola Gironacci e il regista Daniele Graziani di Cuk studio.

Si tratta del terzo progetto di una trilogia che nell’idea dei balneari diventerà una “videoteca” aggiornata ogni anno, sulla scia di un “calendario Pirelli” per immagini della città, che ogni anno affronta un aspetto e un tema nuovo.

E proprio dalla genesi di questo tipo di progetti è partito Aldo Ascani nel descrivere l’idea, nata per la prima volta (dopo lo spot di Paolo Doppieri Wonderful life) nel 2020 con “Risvegli”. «In quell’occasione uscivamo da una pandemia ed eravamo col cuore a pezzi e con notizie discordanti – ha detto Aldo Ascani – Poi c’è stata l’esperienza di Vitamina Mare con Brumotti come testimonial e che oggi ricordiamo anche per la presenza di un personaggio straordinario come Luigi Ciucci, scomparso da poco.

Lo scorso anno non abbiamo fatto niente, Civitanova ha subito due episodi drammatici, ma che potevano accadere in qualsiasi altra città e non abbiamo fatto nulla. Insomma abbiamo voluto per ogni stagione realizzare dei progetti di comunicazione legati a quello che stavamo vivendo nel territorio e quest’anno quindi ci era caro trasmettere l’idea di una città accogliente, che unisce e abbraccia tutti».

Nel video si vedono scorci di Civitanova, commercianti, tutti protesi verso il mare, abbandonare le proprie attività per recarsi in spiaggia dove “la catena umana”, il flash mob collettivo che si è svolto a fine maggio “abbraccia” idealmente tutti coloro che arrivano in città. «Il video era nato per raccontare l’evento di domenica 28 maggio, attorno ci abbiamo cucito una storia perché lo slogan Civitanova unisce ha dato il la per far vedere una Civitanova coesa in tutte le sue realtà».

Soddisfatto del progetto il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Questo è il terzo anno che collaboriamo con l’associazione dei balneari che ha condiviso con noi questo progetto importante. Un video che è all’altezza della nostra città e questo terzo video vuole lanciare un messaggio diverso e aggiuntivo rispetto ai precedenti. Civitanova non solo città divertente dove si trovano servizi e intrattenimento, ma anche una città che accoglie, unisce, coesa, che vuol dare il messaggio di una città aperta a tutti, a misura di famiglie e con tante opportunità».

L’assessore Manola Gironacci ha ringraziato i promotori: «La collaborazione con i privati porta grandi risultati, eccellenti e condivisi – ha aggiunto – Civitanova ha tante fortune, il litorale, lo sbocco della superstrada che ci rende il mare per l’Italia centrale e siamo fortunati ad avere imprenditori privati che si mettono in gioco rischiando».

Infine Marco Scarpetta che ha illustrato come ci sia la volontà di rendere questi video promozionali un racconto cronologico anno per anno da raccogliere e collezionare: «oggi per noi rappresentano soprattutto un prodotto legato alla promozione, ma mi auguro possano proseguire nel tempo per gli anni a venire e diventare testimonianza viva per chi verrà dopo di noi».

(foto di Federico De Marco)