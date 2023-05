Bianchi, quello sì, e con addosso la sensazione di essersi appena spogliati da un inverno infinito. Ma anche pronti, pronti a infilarsi un costume e a fiondarsi sulla spiaggia di Civitanova in una domenica di maggio che fa l’occhiolino all’estate.

Per tanti non è stata solo questione di sdraiarsi al sole per la prima tintarella dell’anno, ma è stata anche occasione di partecipare al video promozionale “Civitanova unisce”, ideato dall’associazione balneari Abc, con Comune e associazioni e operatori del turismo e del commercio, per salutare la stagione turistica 2023.

Si trattava di formare una catena umana con i piedi sul bagnasciuga. Decine e decine di persone hanno partecipato all’iniziativa. Tra loro anche il sindaco di Civitanova che ha lasciato giacca e cravatta per indossare maglietta e pantaloncini e partecipare alla catena umana. Il tutto ripreso dal regista Daniele Graziani di Cuk Studio.

Per il resto, la cronaca della prima domenica da tintarella, racconta di spiagge affollate, di passeggiata in acqua, bagni, e un po’ di tintarella in relax sulle sdraio che, insieme agli ombrelloni, sono tornati a sbocciare sulla sabbia. Fiori di una estate d’improvviso vicina.

(foto e video di Federico De Marco)