Api “sfrattate” da corso Cairoli,
vigili del fuoco sul tetto (Foto/Video)

MACERATA - Uno sciame aveva trovato casa in un foro nel muro di un'abitazione: l'intervento con l'aiuto di un apicoltore

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L'intervento in corso Cairoli

Avevano trovato la loro residenza in un foro apertosi nel muro. Ma stamattina a “sfrattare” le api dalla parte alta di un’abitazione in corso Cairoli sono arrivati i vigili del fuoco, che con l’ausilio di un apicoltore, hanno provveduto a rimuovere il grosso alveare che avevano costruito proprio sulla testa dei residenti della via.

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L’intervento è iniziato intorno alle 11,30 e sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a delimitare l’area per consentire l’intervento ai vigili del fuoco in perfetta sicurezza e a smaltire il traffico, che ha subito qualche rallentamento a causa della “strettoia” che si è venuta a creare.

(Foto di Fabio Falcioni)

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