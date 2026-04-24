Avevano trovato la loro residenza in un foro apertosi nel muro. Ma stamattina a “sfrattare” le api dalla parte alta di un’abitazione in corso Cairoli sono arrivati i vigili del fuoco, che con l’ausilio di un apicoltore, hanno provveduto a rimuovere il grosso alveare che avevano costruito proprio sulla testa dei residenti della via.

L’intervento è iniziato intorno alle 11,30 e sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a delimitare l’area per consentire l’intervento ai vigili del fuoco in perfetta sicurezza e a smaltire il traffico, che ha subito qualche rallentamento a causa della “strettoia” che si è venuta a creare.

(Foto di Fabio Falcioni)