Api “sfrattate” da corso Cairoli,
vigili del fuoco sul tetto (Foto/Video)
MACERATA - Uno sciame aveva trovato casa in un foro nel muro di un'abitazione: l'intervento con l'aiuto di un apicoltore
Avevano trovato la loro residenza in un foro apertosi nel muro. Ma stamattina a “sfrattare” le api dalla parte alta di un’abitazione in corso Cairoli sono arrivati i vigili del fuoco, che con l’ausilio di un apicoltore, hanno provveduto a rimuovere il grosso alveare che avevano costruito proprio sulla testa dei residenti della via.
L’intervento è iniziato intorno alle 11,30 e sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a delimitare l’area per consentire l’intervento ai vigili del fuoco in perfetta sicurezza e a smaltire il traffico, che ha subito qualche rallentamento a causa della “strettoia” che si è venuta a creare.
(Foto di Fabio Falcioni)
Anch’io tantissimi anni fa’ ho avuto sul terrazzo della mia casa uno sciame di api.
…ah, allora vuol dire che la nuova legge sulle occupazioni abusive, funziona!!! Meno male… gv
Ah ah ah.