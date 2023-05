Uniti di fronte al mare, mano nella mano, a scrutare l’orizzonte. Sarà questa l’immagine clou del nuovo video promozionale dal titolo: “Civitanova unisce”, ideato dal Comune in collaborazione con associazioni e operatori del turismo e del commercio, scelto per salutare la stagione turistica 2023. Regia e produzione di Daniele Graziani di Cuk Studio, che nel 2021 firmò lo spot Vitamina Mare. Ormai da diversi anni Civitanova si affida all’immagine video per promuovere le sue bellezze e specificità. Nel 2015 “pioniere” fu il regista Paolo Doppieri con “Wonderful life”, successo sul web con oltre 100mila visualizzazioni.

Stavolta, nella nuova campagna promozionale saranno tutti protagonisti, cittadini, turisti, autorità, amici di Civitanova, tutti sono invitati ad unirsi in una stretta di mano sul litorale. L’appuntamento per aspiranti comparse è per domenica 28 maggio alle 11.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha espresso soddisfazione per il nuovo spot di lancio della stagione 2023: «Civitanova è una città accogliente, meta di tante persone che la scelgono e la amano per le sue tante proposte culturali, turistiche, il mare e i locali – ha dichiarato Ciarapica – con il nuovo slogan “Civitanova unisce” che sta prendendo vita in questi giorni, vogliamo proprio esprimere questo, l’orgoglio di essere una città che unisce, caratteristica dei Civitanovesi, gente coesa e pronta ad accogliere tutti. Non vediamo l’ora di presentare anche questo ultimo lavoro per il quale ringrazio il regista.

«Civitanova unisce è il nuovo slogan che l’amministrazione comunale ha scelto per lanciare la stagione turistica alle porte, di concerto ad associazioni e operatori – spiega l’assessore al turismo Manola Gironacci -Siamo entusiasti di questa idea e siamo sicuri che domenica in molti vorranno condividere questo fervore creativo. Civitanova è sempre più turistica, polo di cultura e divertimento, e negli anni ha dimostrato di saper unire persone non solo provenienti dai comuni limitrofi, ma da diverse regioni e anche stranieri. Siamo pronti per un’altra grande estate». Anche Daniele Graziani, che sta elaborando idee per il nuovo ciak, rinnova l’invito a vivere le emozioni che Civitanova trasmette ogni giorno. «Non è certo per entrare nel Guinness dei primati che ci è venuta l’idea, ma c’è la voglia di creare un evento simbolico, un evento di pace e aggregazione, un evento che unisce, tutti – spiega il regista – con le comparse ci ritroveremo in spiaggia, ognuno sceglierà dove, chi desidera anche insieme agli amici a quattro zampe, uniti in questa giornata simbolica e memorabile. Nel video ci saranno le immagini delle persone e dei luoghi più belli della città».