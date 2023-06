Cambio di look per il litorale nord di Civitanova che si vestirà a festa per la stagione estiva ricorrendo ad un’illuminazione scenica, grazie al nuovo allestimento di luminarie artistiche approvato dalla giunta comunale in accordo con gli operatori della città. Nei prossimi giorni, la ditta Magic Led srls procederà all’addobbo di una ventina di palme sul lungomare centro e al posizionamento di sette strutture artistico-scenografiche per scattare selfie ricordo in prossimità dei vari stabilimenti verso nord. L’allestimento contribuirà all’attrattività turistica, attirando famiglie, bambini, giovani, favorendo l’accoglienza in genere. La novità è stata illustrata dall’assessore al turismo Manola Gironacci, che ha sottolineato in particolar modo la volontà dell’amministrazione comunale di contribuire in maniera significativa a supportare gli operatori del territorio mediante azioni che possano costituire elemento di particolare caratterizzazione e richiamo turistico a vantaggio della crescita del numero di presenze in città.

«Civitanova punta ad essere una delle località più attrattive della costa adriatica – spiega l’assessore Gironacci -. Per incrementare le presenze turistiche, l’amministrazione organizza, promuove e sostiene molteplici eventi e iniziative culturali al fine di valorizzare il carattere ospitale della città. L’idea di destagionalizzare gli addobbi luminosi, e di spostarli in zona mare, concorre a creare una indubbia valorizzazione della città e contribuisce ad incrementare il flusso di presenze a vantaggio dell’immagine e dell’economia locale». Le luminarie saranno noleggiate al costo di 8mila euro più iva per il periodo giugno-settembre.