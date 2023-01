MACERATA - La riapertura questa mattina in entrambi i sensi di marcia. Era stata chiusa con una ordinanza del 2017

Era stata chiusa dopo il sisma del 2016, oggi riapre la provinciale 156 “Monte Prata” ma si potrà circolare inferiore a 60 chilometri orari. A renderlo noto è la Provincia di Macerata.

«E’ stata riaperta questa mattina, in entrambi i sensi di marcia. Sull’intero tratto, però, non si potrà circolare a una velocità superiore ai 60 km/h. La Provinciale era stata chiusa con un’ordinanza del novembre 2017 visti i danni che, a seguito del terremoto, avevano interessato la zona. In questi anni l’Anas (soggetto attuatore dei lavori) è intervenuta per ripristinare e mettere in sicurezza, con opere strutturali sulla carreggiata e sulle barriere di protezione, l’intero percorso e, a seguito di un sopralluogo giovedì effettuato insieme ai tecnici della Provincia, è stato verificato che tutte le aree di lavoro sono state sgomberate e che la strada provinciale è ora fruibile all’utenza in piena sicurezza».

Per questo, stamattina, il dirigente dell’Ufficio viabilità provinciale Matteo Giaccaglia ha firmato l’ordinanza di riapertura e l’istituzione del nuovo limite di velocità. I tecnici della Provincia si occuperanno poi di rimuovere la segnaletica di cantiere e adeguare la segnaletica verticale.

«Continua l’attenzione e l’accoglimento delle istanze che ci arrivano dal territorio – spiega il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini –. Si sta lavorando, anche in sinergia con gli altri Enti, per garantire la sicurezza degli utenti delle strade e per riportare tutta la viabilità provinciale».