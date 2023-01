SISMA - Polemiche tra i dem dopo l'uscita del sindaco di Pesaro su La7. Prima la nota firmata dal commissario regionale e da tutti i segretari provinciali, poi l'affondo del consigliere regionale: «Puoi parlare per te, non per noi, non per la parte politica a cui appartieni»

Riescono a dividersi anche sulle critiche da fare o non fare agli avversari politici. E’ il Pd Marche, bellezza, verrebbe da dire con una citazione. Il casus belli stavolta è rappresentato dalle parole del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che sulla trasmissione Tagadà di La7 se ne è uscito a sorpresa così: «Sulla nomina di Castelli a commissario alla Ricostruzione abbiamo fatto qualche polemica di troppo. Chiedo scusa per la mia parte politica». Parole che sono arrivate dopo giorni e giorni di polemiche, specie dei suoi colleghi di partito che avrebbero voluto rimanesse Giovanni Legnini. Pronti, via e il Pd Marche ha messo le cose in chiaro, con una nota firmata dal commissario regionale e da tutti e cinque i segretari provinciali. Praticamente da tutto lo stato maggiore. Per dire cosa? Che la polemica su Castelli non è affatto conclusa e che in fondo Ricci avrebbe fatto meglio a non pronunciare quelle parole.

«Riteniamo sbagliata la decisione del Governo Meloni di rimuovere Giovanni Legnini senza aver tenuto conto del merito, dei risultati raggiunti e del mancato ascolto dei territori interessati. Il problema non è tanto l’opportunità o meno di applicare lo spoils system: d’altronde, lo stesso Governo Meloni, per altri importanti ruoli come il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini o la direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra Del Verme, ha preferito non effettuare sostituzioni. Evidentemente, è stato valutato positivamente l’operato di questi servitori dello Stato, così come il Partito Democratico valuta positivamente l’operato di Giovanni Legnini. Nell’augurare un buon lavoro al neo commissario Castelli, l’auspicio è che sappia portare avanti il lavoro impostato dal commissario uscente contro lo stallo e ritardi inaccettabili per i cittadini», hanno scritto Alberto Losacco, commissario regionale; Marche Francesco Ameli, segretario provinciale Ascoli Piceno; Jacopo Francesco Falà, segretario provinciale Ancona; Rosetta Fulvi, segretario provinciale Pd Pesaro Urbino; Luca Piermartiri, segretario provinciale Fermo; Angelo Sciapichetti, segretario provinciale Macerata.

Ancor più esplicito, diretto è stato il consigliere regionale Romano Carancini. Che non ci è andato tanto per il sottile. «Caro Matteo Ricci, non a nome mio – ha scritto sul suo profilo Facebook – Non puoi parlare a mio nome scusandoti con Guido Castelli sui divani televisivi perché molti avrebbero sollevato polemiche. Puoi parlare per te, non per noi, non per la parte politica a cui appartieni. Tu non sai nulla della ricostruzione. Tu non sai nulla dello straordinario lavoro svolto da Giovanni Legnini come commissario alla Ricostruzione da febbraio 2020 a oggi. Tutti glielo riconoscono: cittadini, comitati, associazioni, istituzioni, enti, imprese, professionisti e, tra questi, tantissimi iscritti e simpatizzanti al nostro partito. Se lo avessi saputo non avresti detto pubblicamente che in molti abbiamo fatto polemiche perché avresti capito che, in realtà, la sostituzione di Legnini con Castelli è uno scandalo. Bloccare un percorso virtuoso in nome di interessi di bottega. Senza considerare, e anche di questo purtroppo tu non sai nulla, quali sono state le azioni negative di Guido Castelli da assessore regionale rispetto alle vicende dei fondi da destinare alle aree del terremoto. La politica, Matteo, – ha concluso l’ex sindaco di Macerata – ha bisogno di seri approfondimenti, di conoscenza, di raccordo, non di velocità».

(Redazione Cm)