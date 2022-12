PIEVE TORINA - Sabato 3 dicembre alle 17, all’area sae, prenderanno simbolicamente il via, con l’accensione delle luminarie, le festività natalizie. Il sindaco: «Accendiamo una luce per ricordare a chiunque passi, che siamo ancora qui, in tanti, augurando un Natale di serenità soprattutto a chi, da troppo tempo, una casa non ce l’ha»

Pieve Torina si prepara al Natale. Sabato 3 dicembre alle 17, all’area sae, prenderanno simbolicamente il via, con l’accensione delle luminarie, le festività natalizie. «Lo faremo insieme a tutta la cittadinanza e in particolar modo ai più piccoli – dice il sindaco Alessandro Gentilucci– . E’ il settimo Natale dopo il sisma, e tutti quanti noi aspettiamo di trovare un bel dono sotto l’albero: la nostra casa. È per questo che sollecito le istituzioni a garantire i finanziamenti adeguati che pongano la nostra gente in condizione di poter ricostruire. Sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo parco giochi in via Aldo Moro, scelto insieme alle mamme di Pieve Torina perché saranno i loro figli ad usufruirne. Ed è proprio questo spirito di condivisione che anima la mia comunità, che mi inorgoglisce: una comunità che non si arrende, che lotta e che supera le difficoltà. E allora – conclude il primo cittadino di Pieve Torina – accendiamo una luce per ricordare a chiunque passi, che siamo ancora qui, in tanti, augurando un Natale di serenità soprattutto a chi, da troppo tempo, una casa non ce l’ha».