SANITA' - L'Area vasta 3 ha affidato il servizio per coprire le carenze in organico a Macerata, Civitanova, Camerino, San Severino. Il compenso orario sarà di 110 euro, quasi 4 volte uno specialista già in servizio. La spesa indicata è di circa 139mila euro per la copertura di 25 turni mensili da 12 ore

di Luca Patrassi

Pubblicata oggi la determina Asur: affidati all’esterno, per ora per tre mesi, i servizi di copertura di turni nei Pronto soccorso degli ospedali di Macerata, Civitanova e Camerino/San Severino. Spesa indicata di circa 139mila euro per la copertura di 25 turni mensili da 12 ore. Esclusa l’Iva, 1.320 euro al turno. Una sola l’offerta che era arrivata in risposta alla procedura adottata, offerta valutata positivamente negli uffici maceratesi. La prescelta è una cooperativa di Fermo, la cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia Res. Mancano i medici, ma si riaccendono le polemiche sull’esternalizzazione del servizio e sulla possibilità che a entrare in corsia possano essere anche medici non specialisti del settore.

Più o meno, esclusa l’Iva, il medico a gettone in prestito dalle coop avrà un costo di 110 euro l’ora, cifra di circa quattro volte superiore a quella percepita dallo specialista in servizio nello stesso reparto: tra il medico a gettone e lo specialista dipendente Asur ci sarà anche una differenza fiscale a vantaggio del primo visto che ha accesso ai vantaggi fiscali, flat tax al 15% fino a 65mila euro annui. In ogni caso la dirigente Daniela Corsi ribadisce in determina le motivazioni della esternalizzazione che sono: «l’impossibilità di provvedere alle assunzioni del personale medico attraverso le ordinarie procedure di reclutamento così come relazionato dal direttore delle Risorse umane Fabrizio Trobbiani il quale riferisce maggiori e nuove criticità a seguito di ulteriori cessazioni; l’incompatibilità dei tempi di realizzazione della procedura di gara centralizzata Asur avente ad oggetto l’affidamento di servizi ambulatoriali a supporto delle attività di Pronto Soccorso con l’attuale situazione di emergenza di carenza di medici che riguarda tutto il territorio della regione Marche; non interrompere un pubblico servizio quale quello dell’assistenza medica, in ossequio al superiore principio di tutela del diritto alla salute, per un periodo limitato».

Infine, in determina, si legge: «trattasi di operatore (la coop, ndr) che fino ad oggi non ha mai beneficiato dell’affidamento da parte dell’Area Vasta 3 di Macerata del servizio in questione e lo stesso risulta in possesso di pregresse e documentate analoghe esperienze». Interessante la lettura dell’homepage sul sito della coop fermana: «Nuova ricerca agenzia Res gestisce servizi alla persona da oltre 30 anni. Una cooperativa che lavora in favore di minori, giovani, anziani, disabili psichiatrici e immigrati. Offrendo un servizio di cura e accoglienza dell’individuo, creando occasioni di aggregazione giovanile, organizzando attività di autonomia scolastica per persone in situazione di svantaggio, favorendo percorsi di accoglienza e integrazione degli stranieri sul territorio.Nuova ricerca agenzia Res si propone di essere impresa di comunità costantemente presente sul territorio».