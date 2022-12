MACERATA - La dirigente dell'Av3 esclude che l'azienda non assuma per motivi economici e parla di indisponibilità di professionisti che rifiutano e scelgono altre sedi. La situazione di alcuni reparti

di Luca Patrassi

La questione dei concorsi che non vanno deserti e che comunque non registrano le assunzioni del caso nei reparti carenti di medici è oggetto di una risposta a cura della direttrice della Av3 Daniela Corsi: «Il problema dell’Area vasta non è la carenza di risorse economiche, ma la mancanza di medici. Il piano occupazionale consentirebbe la copertura di oltre 60 posti di dirigente medico di varie specialità che potrebbero essere assunti subito se semplicemente si potessero reperire. Al momento della indizione dei concorsi di: anatomia patologica, anestesia e rianimazione e pneumologia i posti vacanti erano effettivamente quelli indicati nei bandi, dalla data di indizione del concorso. Ma sul bando era esplicitamente scritto che le graduatorie saranno utilizzate anche per la copertura di tutti gli ulteriori posti che si renderanno disponibili. Altro aspetto non trascurabile è quello delle effettive accettazioni delle nomine: molti dei candidati partecipano al concorso, vengono inseriti in graduatoria, poi al momento della accettazione della nomina rinunciano ad entrare in servizio, magari per scelta di altro impiego. Di questo viene dato conto negli atti; sull’albo pretorio dell’Azienda è possibile verificare il gran numero di procedure attivate per reclutare medici. Come prassi questa Direzione si esprime per atti, dati e documenti».

Atti, dati e documenti: gli stessi che sono stati visti e letti una volta pubblicati all’Albo Pretorio e che evidenziano quanto scritto. Il concorso di Anatomia Patologia è stato bandito a metà 2022, il posto messo a concorso è uno solo quando la carenza di medici nel reparto dell’ospedale di Macerata era di quattro medici rispetto a quella dell’anno precedente. Situazione nota a tutti, anche all’Av3, viste le varie e ripetute segnalazioni formali che devono essere sfuggite a qualcuno. Anestesia: il bando è del 2022, tre posti per l’intera Area Vasta 3 quando tre sono i medici che mancano al solo ospedale di Macerata, situazione simile per Camerino e Civitanova. Quanto ai vincitori di concorso che rifiutano le sedi indicate: per rimanere agli atti, tra i vincitori del concorso a 14 posti da anestesista in tutta la regione (tre per tutta l’Av3) ce ne sono tre che hanno messo come prima scelta l’Area vasta 3 e ci sono altri cinque specializzandi tra gli idonei che hanno indicato la stessa primaria preferenza.

Poi, al dunque, se a un giovane che inizia la carriera si propone di andare in un ospedale meno attrezzato per uomini, mezzi e casistica rispetto all’ospedale (uno o due che siano) di riferimento del territorio che ha scelto, è possibile che si ottenga il risultato di vedere quel giovane andare altrove. Infine nessun cenno alla vicenda del nuovo ospedale di Macerata e dei due piani allo stato grezzo dell’ospedale di Civitanova e qui la linea dell’Av3 è condivisibile: atti non se ne trovano. Però diamo all’Asur regionale quello che è dell’Asur regionale: se si bandisce un concorso – come ha fatto l’Asur regionale e non Av3 – per 14 posti di anestesista in tutta la regione quando la carenza è più o meno pari al doppio è evidente che c’è un problema di partenza e non è la carenza di specialisti vista la graduatoria finale. Uno potrebbe pensare ai soldi che mancano, magari sbaglia.