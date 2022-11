MACERATA - E' tornata la conviviale organizzata dalla struttura di sostegno ai pazienti del reparto dell'ospedale

di Marco Ribechi

La Casa di Accoglienza di Macerata si ritrova a cena nella cornice del teatro della Società Filarmonico Drammatica per “Ceniamo insieme” l’appuntamento con cadenza annuale, organizzato dall’associazione in sostegno del reparto di oncologia.

Ieri, finalmente, il ritorno alla normalità alla Filarmonica con la conviviale che ha visto una risposta entusiasta dei tanti invitati presenti. A coordinare la serata, come ogni volta, l’affezionatissima Tiziana Bonifazi che ha invitato sul palco i vari ospiti del mondo della politica e della sanità. A parlare per primo, insieme al sindaco Sandro Parcaroli, è stato il presidente della Casa Accoglienza Maceratese, Claudio Gigli: «È una bellissima sensazione ritrovarsi di nuovo tutti qui – ha detto Gigli per salutare gli invitati – la nostra azione non si è interrotta e continuiamo con entusiasmo a fornire i servizi necessari ai malati che si rivolgono a noi e alle loro famiglie».

Alle parole del presidente Gigli sono seguite quelle del primo cittadino che ha confermato l’importanza dell’istituzione per tutta la città e per l’ospedale. Poi i saluti anche di Nicola Battelli, primario del reparto di oncologia, e di Elena Leonardi, da sempre vicina alla Casa Accoglienza ma da quest’anno con la novità del suo recente ruolo in Senato conquistato dopo le ultime elezioni. «La Casa Accoglienza prosegue con i suoi progetti “Ritorno alla Bellezza” e “Menomale in oncologia” grazie soprattutto all’operato dei tanti volontari attivi – conclude Gigli – da quest’anno è stata stipulata una convenzione con l’Area Vasta 3 proprio sul tema del volontariato, che sarà quindi strutturato e coordinato dall’ente pubblico. Siamo sempre alla ricerca di volontari e quindi rinnoviamo il nostro appello alla cittadinanza, sperando di riuscire a mettere alle spalle il discorso Covid una volta per tutte».