Nuova allerta gialla sulle Marche

I sindaci dei comuni alluvionati:

«Trascorrete la notte ai piani alti»

MALTEMPO - Dopo il bollettino della Protezione civile, l'amministrazione di Senigallia «invita la cittadinanza in zona rossa, in via precauzionale, ad evitare di stazionare nei locali seminterrati e piano strada». Raccomandazioni anche a Trecastelli

Un nuovo bollettino di allerta meteo gialla è stato emesso dalla Protezione Civile. Riguarda tutte le Marche.

«Per la serata di sabato e per la giornata di domenica – spiega – si segnalano temporali forti. Evoluzione: una perturbazione atlantica transiterà tra la giornata di sabato e domenica sulla nostra regione determinando piogge diffuse anche a carattere di temporale».

Nel frattempo il Comune di Senigallia ha fatto sapere, anche tramite i canali social, che «conclusasi la seconda riunione con la Prefettura di Ancona e la Regione Marche – dice – è emerso che l’allertamento meteo per criticità idrogeologica, idraulica e temporali è esteso, fino a tutta la giornata di domani 25 settembre. A tal proposito – sottolinea – si raccomanda alla popolazione di mantenere una vigile allerta. Si invita la cittadinanza in Zona Rossa, in via precauzionale, ad evitare di stazionare nei locali seminterrati e piano strada e a trascorrere la notte tra sabato e domenica ai piani alti e di muoversi solo per effettive e improrogabili necessità. Allo stesso modo – prosegue -, si invitano i cittadini a rimanere in continuo contatto con i canali accreditati del Comune di Senigallia per avere informazioni ed aggiornamenti ufficiali relative all’evoluzione della perturbazione meteo e alla situazione di emergenza. Si ricorda – conclude – che gli unici canali autorizzati a rilasciare informazioni alla popolazione sull’evoluzione dell’emergenza sono quelli istituzionali».

Anche il Comune di Trecastelli, pure sul profilo istituzionale Facebook, scrive: «Allerta Meteo | Raccomandazione per le aree colpite dalla recente alluvione del 15-09-2022. Viste le condizioni metereologiche che prevedono un’allerta gialla, unite ai fenomeni avvenuti in data 15/09/2022, si raccomanda di prestare attenzione e qualora si verificassero fenomeni di precipitazione di portarsi ai piani alti delle abitazioni».

Bollettino che è stato postato anche sul sito del Comune di Barbara ed altri colpiti dall’alluvione

