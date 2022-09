«Un albero è caduto sulla nostra auto,

ci sentiamo miracolati»

PORTO RECANATI - E' successo in via Dante Alighieri. Massimo Giaquinto aveva appena parcheggiato ed era sceso con il figlio di 23 anni: «La pianta ha sfiorato un passante e un papà con il figlio sul passeggino era passato un attimo prima. Poteva essere una tragedia»

«L’albero è piombato sulla nostra auto pochi minuti dopo che eravamo scesi, cadendo ha sfiorato un passante e un papà con il figlio sul passeggino era passato un attimo prima. Poteva essere una tragedia». Massimo Giaquinto, imprenditore edile di Porto Recanati, è ancora scosso per quello che è accaduto ieri in via Dante Alighieri, intorno alle 18, quando la tempesta era ormai passata, non c’era vento ed era tornato il sereno.

«Ci sentiamo dei miracolati – racconta – ma l’albero caduto doveva essere attenzionato. Già da tempo si era inclinato e noi residenti lo avevamo segnalato all’amministrazione. Infatti avevo parcheggiato l’auto indietro, pensando che l’albero potesse cadere ma nella direzione in cui era già inclinato. Io e mio figlio di 23 anni siamo scesi e saliti in casa e appena entrati ci hanno chiamato per dirci che la nostra auto era stata travolta».

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Giaquinto è pronto a presentare un esposto contro il Comune di Porto Recanati: «Ieri sera è venuto anche l’assessore ma da noi, come in tutta Italia, la politica interviene sempre dopo. L’albero non è caduto a causa delle calamità ma per colpa di chi deve sovrintendere e non lo fa. Si tratta di negligenza e non sono disposto a tollerare».

