Ritrovata una Bmw nel fiume:

è quella di Brunella Chiu

Ma di lei nessuna traccia (Video)

BARBARA - Si tratta della Bmw Serie 1 bianca, che la 56enne stava guidando. A confermarlo i documenti ritrovati al suo interno. La 56enne è la mamma di Noemi Bartolucci, la 17enne trovata senza vita nei pressi di Corinaldo dopo essere stata trascinata dalla piena del fiume. Le ricerche proseguono

Tra Barbara e Pianello di Ostra, nel senigalliese, è stata rinvenuta l’auto di Brunella Chiu, la 56enne tuttora dispersa, come il piccolo Mattia di 8 anni, a seguito dell’alluvione dopo essere stati travolti dall’ondata di piena.

L’auto, una Bmw di colore bianco modello Serie 1, è stata trovata nel fiume, completamente inghiottita dal fango.

A trovarla sono stati i carabinieri e proprio i militari dell’Arma, nonostante la vettura sia ridotta a una carcassa dalla quale mancherebbero anche dei pezzi della carrozzeria, l’attribuiscono alla donna.

Le operazioni di recupero sono in corso da parte dei vigili del fuoco e si stanno svolgendo con non poche difficoltà. Una volta trascinata via dal fango, si è provveduto a scavare anche al suo interno per vedere se potessero esserci tracce di lei.

Insieme ai carabinieri hanno lavorato anche gli uomini della Polizia Locale.

Brunella Chiu è la mamma di Noemi Bartolucci, la 17enne rinvenuta senza vita nei pressi di Corinaldo.

L’auto era incastrata nel letto del fiume Nevola, nella zona di Corinaldo, nei pressi di via San Domenico. Era molto danneggiata. All’interno, una volta finita l’ispezione, intorno alle 23, i carabinieri hanno rinvenuto i documenti del mezzo che confermano che si tratta con certezza della vettura che si stava cercando.

Il rinvenimento del mezzo è stato fatto dai carabinieri del Nucleo subacquei di Pescara insieme al Nucleo sommozzatori della Finanza. Dopo varie manovre, è stata estratta dal terreno insieme ai vigili del fuoco.

Le ricerche di Brunella dunque proseguono.

