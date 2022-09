Tabulati telefonici e dati meteo:

i Forestali acquisiscono il materiale

ANCONA - Le documentazioni, nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura dorica per i reati di omicidio colposo e inondazione colposa, serviranno per capire come hanno agito i soggetti interessati dall’allerta

Tabulati telefonici e dati per le previsioni meteo relativi alle piogge che giovedì si sono abbattute sulle Marche.

E’ quanto i carabinieri Forestali – da quanto emerge – hanno acquisito questo pomeriggio negli uffici di competenza, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura dorica per i reati di omicidio colposo e inondazione colposa a seguito dell’alluvione e lo straripamento dei fiumi Misa e Nevola.

I tabulati telefonici serviranno per capire quali sono le persone che sono state interessate in quel giovedì, e cosa si sono dette in quelle ore e, dunque, come hanno agito i soggetti interessati dall’allerta.

Allerta che, si ricorda, non c’è stata dato che per la Protezione Civile delle Marche si era trattato di “un fenomeno meteo impossibile da prevedere”.

La Procura ha quindi disposto accertamenti per approfondire la questione.

