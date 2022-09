A Macerata albero precipita al circo,

chiusi il parco di Villa Cozza e via Spalato (Foto)

MALTEMPO - Diverse le auto danneggiate a causa di rami e alberi. Oltre 30 interventi della polizia locale. Attenzione anche ai pannelli per la pubblicità elettorale. La Curva Just raccoglie fondi per le vittime dell'alluvione

17 Settembre 2022 - Ore 17:18 - caricamento letture Maltempo a Macerata

Macerata colpita dal maltempo con diversi alberi caduti, alcuni sono finiti su auto in sosta come in via Spalato dove un grosso ramo ha distrutto una piccola utilitaria che era in sosta di fronte ad una palazzina.

La strada alle 16,30 era chiusa con i vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza. In via Ferrucci altra vettura colpita da un grosso ramo con il tronco che ha “tagliato” l’auto da parte a parte. Lì l’intervento è in corso perché coinvolge un cavo dell’Enel. Si stanno tagliando gli alberi della pianta.

In città vigili del fuoco e polizia locale sono stati impegnati dalle 12,30 di oggi in una serie di interventi sino alle frazioni (a Sforzacosta una pianta è caduta su di un’auto in corsa, questo intorno alle 13). Proseguendo con gli interventi nel capoluogo.

Alberi e rami sono caduti in via Bramante, in contrada Santo Stefano, in contrada Alberotondo (dove un albero è caduto davanti ad un agriturismo). Chiuso il parco dell’Ircer per una grande pianta che si è spezzata.

A Villa Potenza un ramo è caduto schiacciando un carrozzone del circo con i rami che come artigli hanno tagliato la copertura di metallo. Proprio al circo era prevista una protesta degli animalisti che però, visto che il circo sta per smontare, è stata rinviata (leggi l’articolo).

Ancora: una pianta è caduta in mezzo alla strada lungo la strada che da Macerata va ai cappuccini vecchi mentre in via Silvio Pellico intervento dei vigili del fuoco e polizia locale per la tenda parasole di una veranda che rischiava di cadere. A Piediripa polizia locale al lavoro per la messa in sicurezza dei tabelloni di compensato usati per applicare i manifesti elettorali. Gli agenti stanno contattando i proprietari delle auto per evitare che possano venire danneggiate. «Dalle 12,45 abbiamo avuto un totale di 39 chiamate, tutte risolte ad eccezione di 4 o 5 che sono in itinere – dice il comandante della polizia locale, Danilo Doria -. Non ci sono feriti, si lavora anche sull’aspetto preventivo come quello dei tabelloni elettorali. Al cimitero tutto a posto, avevamo ipotizzato di chiudere, ma i visitatori non c’erano e al momento ci sono i custodi».

A Macerata c’è chi sta raccogliendo fondi per le vittime dell’alluvione. Sono i tifosi che fanno parte della Curva Just che sostiene la Maceratese. Hanno avviato una raccolta fondi che sarà attiva da oggi fino al 25 settembre.

«In un momento così difficile la Curva Just vuole dedicare più di un pensiero alla propria terra in particolare a tutte le zone martoriate dall’alluvione, come accaduto in altre tragiche occasioni, chiediamo al popolo maceratese di mostrarsi ancora una volta solidale con chi è stato travolto da questa immane tragedia ed ha perso tutto. Tutto il ricavato sarà devoluto a loro». I punti dove avviene la raccolta fonti sono: “il Telefono” di Eros Sardella in corso Cairoli, bar “Pistello”, nel quartiere Pace, birroteca “Beer Bang” in piazza Mazzini, “Lokanda Malagel” in piazza Mazzini, bar pizzeria “Due Fonti” in via dei Velini, e alla mostra dei cento anni di Maceratese agli Antichi Forni (qui solo oggi e domani). Verranno raccolti anche durante le partite in casa e in trasferta della Maceratese (escusivamente dalla Curva Just).

(Gian. Gin.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA