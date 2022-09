«Mattia saluta tutti, vi vogliamo bene»

Papà Tiziano ringrazia dopo la tragedia

ALLUVIONE - Il piccolo, di 8 anni, è stato trovato ieri pomeriggio a 19 chilometri dal punto in cui l'ondata del Nevola lo aveva strappato dalle braccia di mamma Silvia, trascinandolo a 19 chilometri di distanza, nel comune di Trecastelli. Il papà: «Torneremo a girare in Vespa e a tirar baci»

24 Settembre 2022 - Ore 12:40 - caricamento letture

«Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti, Vi vogliamo bene». E’ il post di Tiziano Luconi, papà del piccolo Mattia di 8 anni il cui corpicino è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri, in un campo nel comune di Trecastelli, a 19 chilometri di distanza da dove la piena del Nevola lo aveva strappato con tutta la sua forza dalle braccia della mamma Silvia Mereu, è struggente.

Pubblicato sul proprio profilo Facebook, è un saluto da parte di Mattia a tutti coloro che in questi giorni hanno sperato, pregato e scongiurato che potesse avvenire il miracolo di ritrovarlo vivo. Mattia ha trovato un posto nel cuore di tutti e con questo post, il papà Tiziano fa sapere che Mattia ricambia tutto il bene che gli si vuole e gli si vorrà perché non verrà mai dimenticato, da nessuno. Le ore e i giorni di apprensione sono stati vissuti da tutti così come le ricerche frenetiche, fino a quando i carabinieri non lo hanno raggiunto ieri, dopo la segnalazione fatta dalla presidente di un’Associazione Culturale del posto che, passando vicino a quel terreno, aveva notato qualcosa per poi chiamare immediatamente il proprietario del campo spiegandogli il tragico presentimento che aveva: «C’è qualcosa di brutto. Vieni».

Poco dopo, i militari dell’Arma sono riusciti ad avvicinarsi notando subito quella felpina che apparteneva al piccolo.

Con delicatezza lo hanno estratto da quelle fauci di fango che se lo erano inghiottito avvisando mamma Silvia e papà Tiziano, che in quel momento erano impegnati nelle ricerche a Barbara, del rinvenimento. Nella foto postata sul social, Mattia è insieme al papà. I loro sorrisi toccano le corde del cuore e quello di Mattia è quello che ognuno porterà con sé, per sempre.

(al. big.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA