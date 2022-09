Maltempo, chiesto stato d’emergenza

anche per il Maceratese

IL GOVERNATORE Francesco Acquaroli ha scritto al capo della Protezione civile. A Matelica si fa il censimento dei danni

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha chiesto di estendere anche la Maceratese lo stato di emergenza in seguito al maltempo che la scorsa settimana ha colpito le Marche. Lo ha fatto scrivendo, oggi pomeriggio, al capodipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. «Evidenzio le numerose segnalazioni di danni finora pervenute da parte dei Comuni appartenenti alla provincia di Macerata – scrive Acquaroli -. Valutato il nesso di causalità con l’evento del 15-16 settembre, invito a valutare di estendere parte del territorio della provincia di Macerata nella dichiarazione dello stato di emergenza».

Tra i comuni più colpiti c’è Matelica che ha dovuto far fronte a smottamenti, allagamenti e una voragine che si è aperta sulla strada che collega le frazioni Crinacci e Peschiera. Il Comune ha dato il via ad un primo censimento dei danni legati al maltempo. A disposizione ci sono due moduli. Uno è per la “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione” (B1), l’altro è per la “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (C1). Una volta compilati i moduli vanno consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune (da lunedì al sabato dalle 8 alle 14, inoltre martedì e giovedì anche pomeriggio dalle 15 alle 18, per contatti telefonici 0737/781839). Questo è il primo passo per fare una stima dei danni al patrimonio privato nel territorio matelicese che l’ente comunicherà alle strutture governative. I moduli sono disponibili sul sito del Comune a questo link.

