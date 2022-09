Il fango arriva in Regione:

Corteo Fridays for Future

per le vie della città

ANCONA – Sono diverse centinaia i giovani che stanno manifestando. La melma dell’alluvione è stata gettata simbolicamente sulle scale e sui muri di Palazzo Raffaello

23 Settembre 2022 - Ore 13:24 - caricamento letture

La rabbia è tanta, e non si ferma.

Il fango dell’alluvione e dello straripamento dei fiumi Misa e Nevola che hanno ricoperto la zona del senigalliese questa mattina è arrivato, come promesso, fino a Palazzo Raffaello, sui muri e la scalinata della sede della Regione Marche.

«Sono centinaia e centinaia i ragazzi, i giovani, gli adolescenti che stanno partecipando e si stanno via via aggiungendo al corteo della manifestazione organizzata da Fridays for Future» ha detto Francesco Rubini, consigliere comunale e leader di Altra Idea di Città, che sta prendendo parte e sostiene la manifestazione, e che nei giorni scorsi è andato, insieme ad altri, come volontario per spalare la melma a Senigallia.

Il corteo, iniziato alle 9, si è poi mosso in direzione del Piano, piazza Ugo Bassi, dopo essere partito da via Tiziano, punto di incontro per i manifestanti provenienti da Ancona e provincia.

Si è quindi proseguito passando per il Provveditorato «dove c’è stato un momento di protesta – ha raccontato – per la richiesta della riapertura immediata delle scuole nelle zone alluvionate, contro l’ipotesi della Dad».

Un minuto di silenzio si è tenuto poi alla rotatoria di piazzale della Libertà «davanti alla galleria del Risorgimento – aggiunge – in ricordo delle vittime dell’alluvione».

La manifestazione è stata organizzata nella giornata di mercoledì da Fridays for Future, individuando come percorso quello di: via Tiziano, via Michelangelo Buonarroti, via XXV Aprile, piazzale della Libertà, via Martiri della Resistenza, piazzale Europa, via della Ricostruzione, piazza Ugo Bassi al grido di “Ci bloccano il futuro? Gli blocchiamo le città” ricordando come “Le ultime generazioni marchigiane sono cresciute a pane ed emergenza”.

I manifestanti avanzano con cartelli e striscioni: “Noi sporchi di fango, voi sporchi di sangue”; “Non si può morire per maltempo”; “La crisi climatica è una pioggia di morte”; “Voglio piangere”.

