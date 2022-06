«Grazie alla Lega,

sbloccato il credito d’imposta

per le imprese del cratere»

IL DEPUTATO Tullio Patassini, componente della commissione Bilancio della Camera, spiega che il «provvedimento è fondamentale per il territorio. E' stato fatto un pressing sull’Europa perché la misura fosse inclusa nel temporary framework di deroga degli aiuti di stato»

«Grazie al lavoro di squadra della Lega al governo, è stato sbloccato il credito d’imposta per le imprese del cratere sisma 2016». Lo dichiara il deputato leghista Tullio Patassini, componente della commissione Bilancio della Camera, che spiega. «Parliamo di un provvedimento fondamentale per il territorio, a maggior ragione in un momento storico particolarmente difficile, in cui gli italiani hanno bisogno di risposte oltre che di proposte, a cui abbiamo lavorato senza sosta con i dirigenti del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti – aggiunge Patassini -. Siamo inizialmente intervenuti con un apposito provvedimento di legge, di cui io stesso sono stato promotore, per creare il presupposto normativo, unica via possibile per arrivare al completo sblocco dell’iter. Qualificato e risolutivo il successivo supporto del consulente diplomatico del Mise, l’ambasciatore Paolo Dionisi, che ha seguito in prima persona la questione presso la rappresentanza Italia a Roma della Commissione europea confermando quanto fosse necessario e vitale consentire in ogni modo, a territori già fortemente provati dalla crisi economica, di fruire di un aiuto sostanziale – conclude il deputato leghista -. Un deciso pressing sull’Europa perché la misura fosse inclusa nel temporary framework di deroga degli aiuti di stato».

