MONTAGNA - E' stato fatto dal capogruppo de "Il Paese che vogliamo" Giacomo Piergentili per «portare alla luce eventuali irregolarità procedurali. Quello che più ci sconcerta è che venga avallato un progetto che va addirittura a finanziare un centro benessere privato, in concorrenza alla struttura termale di cui l’amministrazione possiede l’87% del capitale sociale»

«Inoltrato nelle scorse ore un esposto all’Anac relativo al Cis Sisma ed alle progettualità riguardanti l’area montana del comune di Sarnano e la frazione di Rubbiano nel comune di Montefortino». A comunicarlo è Giacomo Piergentili, capogruppo consiliare de “Il Paese che vogliamo”. «Il progetto “Sistema integrato per lo sviluppo dell’entroterra”, di cui il Comune è ente capofila, è stato da poco presentato pubblicamente lo scorso 20 aprile in una conferenza pubblica (leggi l’articolo), portandolo alla ribalta mediatica e scaturendo clamore per gli interventi che sono stati inseriti nel progetto (leggi l’articolo) – scrive Piergentili in una nota -. Nei giorni successivi, la maggioranza consiliare ha deciso di non avvalersi del controllo da parte dell’Anac, rifiutando di attivare un “protocollo di azione” per la “vigilanza collaborativa preventiva” per l’attuazione del Cis Sisma, al fine di garantire una trasparenza nelle procedure amministrative e di concorso, negli appalti e verifiche necessarie all’attuazione di un finanziamento così corposo.

Tale esposto è stato inviato in quanto vi sono delle potenziali ipotesi di anomalie relativamente alla procedura amministrativa di attuazione del partenariato pubblico privato con contributo finanziario prevalentemente pubblico – continua Piergentili -, assenza di trasparenza delle procedure per l’affidamento della progettazione e dei lavori in base al codice degli appalti, sulla disponibilità delle aree su cui si interverrà, sull’assenza di una progettualità definitiva ma limitata a semplici tavole indicative – sottolinea -. Quello che più sconcerta della situazione è il fatto che non si comprende come possa essere avallato un progetto, da parte del sindaco e della giunta, che va addirittura a finanziare un centro benessere privato previsto nella ricostruzione della Capannina, in concorrenza a quello della struttura termale, di cui l’amministrazione possiede oltre l’87% del capitale sociale, la più importante organizzazione economica e turistica di Sarnano, che ha realizzato ottimi numeri nel 2021 in presenze turistiche e fa lavorare circa venticinque famiglie del comprensorio.

Ingiustificabile, inoltre, non aver inserito nel Cis Sisma il piano industriale della società termale, che, noto da anni, necessita di importanti investimenti per il suo rilancio. Di fronte alle criticità espresse sul progetto anche dagli addetti ai lavori come tanti maestri di sci ed i componenti gli sci club, alle iniziative soprattutto di tipo legale dei residenti e proprietari di Rubbiano che hanno portato alla revoca di ingenti finanziamenti e di atti amministrativi, si è deciso di procedere ugualmente a testa bassa per la realizzazione di una progettualità che nel suo complesso si ritiene non utile ai territori di appartenenza ed è contraria alla volontà di tanti cittadini – conclude Giacomo Piergentili -. L’esposto ha dunque la volontà di portare alla luce eventuali irregolarità procedurali a seguito di un’attenta verifica di quanto segnalato, e di attuare di conseguenza i provvedimenti necessari». Piergentili aggiunge che la segnalazione all’Anac «E’ solo un primo passo di un lungo confronto appena iniziato a difesa dell’interesse pubblico, l’esposto è stato inoltrato per conoscenza per conoscenza alle Prefetture di Fermo e Macerata, al commissario Giovanni Legnini, all’assessore regionale alla Ricostruzione ed al presidente del Parco dei Monti Sibillini».

