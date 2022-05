“Ascoltiamo la città”, una lista di debuttanti:

«Pensiamo agli interessi della gente comune»

ELEZIONI CIVITANOVA - Serata show al Cecchetti per la presentazione della civica a sostegno di Mirella Paglialunga. La capolista Murri: «E' lei il sindaco giusto per doti umane e competenza». La candidata: «Da noi non c’è nessun scambio con qualcun altro come purtroppo in questi giorni sentiamo che sta avvenendo in altre coalizioni»

di Franco De Marco (foto Federico De Marco)

La candidata sindaca di centrosinistra e civiche, Mirella Paglialunga, schiera i 22 candidati della lista “Ascoltiamo la città” sul palcoscenico del cinema Cecchetti in una sorta di show musical-politico con proiezione di video spot di ognuno dei candidati. La sala è piena e l’entusiasmo è tanto. Mirella Paglialunga carica i suoi: «Tanti diventeranno consiglieri comunali. Civitanova cambia metodo di governo e facce. “Ascoltiamo la città” è una lista giovane fatta di persone che per la prima volta hanno deciso di impegnarsi nella vita cittadina. Mi auguro che questa lista possa rappresentare un grande rinnovamento. Le persone che si sono candidate lo hanno fatto veramente con spirito di servizio e pensando al bene comune».

Ed ecco una stoccata agli avversari: «Nella nostra lista non ci sono persone che si candidano perché pensano che questo ruolo possa rappresentare un lavoro. Da noi non c’è nessun scambio con qualcun altro come purtroppo in questi giorni sentiamo che sta avvenendo in altre coalizioni. Sono persone appassionate della vita civile e democratica che desiderano che Civitanova possa migliorare. Il nostro è un programma delle persone comuni che parla di accessibilità, partecipazione, ascolto, sicurezza, maggiori spazi per i giovani e valorizzazione dei loro talenti. Cerchiamo di raccogliere i bisogni forti di Civitanova perché in questi 5 anni di tutto abbiamo sentito parlare meno che di interessi delle persone normali ma di grandi interessi. Se parliamo di porto ne parliamo in termini di risposta agli operatori economici, a chi fa turismo o sport, non parliamo di porto inteso per soddisfare gli appetiti delle grandi multinazionali».

Tra i 22 candidati di “Ascoltiamo la città” ci sono ingegneri, architetti, imprenditori, insegnanti, ambientalisti, ecologi, studenti e insegnanti. Tutti al debutto in politica e tutti con specifiche competenze. Mirella Paglialunga gioca molto sulla competenza e su un retroterra culturale di spessore. Guarda in particolare al mondo della scuola, lei che dal mondo della scuola proviene come apprezzato dirigente. Nel corso della serata la candidata sindaca chiama per prima sul palcoscenico l’avvocata Letizia Murri, la capolista, che è stata anche presidente del Consiglio d’istituto della scuola da lei diretta. «Lei mi ha accompagnato in questa avventura sin dal primo momento. Per prima a lei ho chiesto la collaborazione – rivela Mirella Paglialunga – quando mi è stato proposto di candidarmi a sindaca. Perché c’è bisogno di persone di fiducia e anche di amici».

E l’avvocato Letizia Murri ricambia i complimenti: «Credo che Mirella sia la persona giusta per essere il sindaco di Civitanova. Per doti umane e per capacità amministrative. Noi crediamo che l’ascolto sia il termometro dei bisogni. L’ascolto sarà la premessa e la base di un metodo nuovo. La nostra lista è un incontro di coscienze che vogliono cambiare il metodo e le finalità di fare politica che abbiamo subito negli ultimi anni e che non ci sono piaciuti. Nessuno di noi ha mai fatto politica attiva. Molti vengono dal mondo del volontariato». A parte le enunciazioni politiche, presente in sala anche il capogruppo del Pd Francesco Micucci, la serata è stata allietata dalla performance musicale dei bravi Federica Torresi (voce), Massimo Saccutelli (tastiere), Elvio Russo (basso), Luca Scagnetti (batteria) e Pietro Murri (tromba) e dai monologhi ironici di Luigi Ciucci.

Questi i 22 candidati della lista “Mirella Paglialunga sindaca Ascoltiama la città”: Letizia Murri, Laura Bazzoli, Maria Gloria Belvederesi, Giovanni Bettini, Julia Carinelli, Anna Cerolini, Marco Cervellini, Paolo Cocchiara, Walter Cognigni, Andrea Del Medico, Luca Ferrari, Maria Cristina Gala, Anastasia Gobbi, Paolo Lanciotti, Moreno Monti, Emilio Perini, Pia Perugini, Marco Romagnoli, Luciana Teti, Elio Tosioni, Vincenzo Treccioni e Barbara Vendola.

