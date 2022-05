Esclusa la lista di Tommaso Corvatta:

«Valutiamo il ricorso al Tar»

Sorteggiato l’ordine sulla scheda

ELEZIONI CIVITANOVA - Ammesse 23 liste, fuori "Futuro in Comune". Il capolista ed ex sindaco parla di «un presunto vizio di forma, la mancata apposizione sotto la mia firma della dizione “consigliere comunale” su 7 delle 24 schede dei candidati consiglieri»

Ricusata la lista “Futuro in Comune” a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Mirella Paglialunga. Il capolista, l’ex sindaco Tommaso Claudio Corvatta, poco fa ha diffuso una nota: «Questa mattina la lista “Futuro in Comune” è stata ricusata dalla sottocommissione elettorale per un presunto vizio di forma, la mancata apposizione sotto la firma di Tommaso Claudio Corvatta della dizione “consigliere comunale” su 7 delle 24 schede dei candidati consiglieri, quale autenticatore delle schede. Abbiamo incaricato i nostri legali di valutare la possibilità del ricorso presso il competente tribunale amministrativo».

La commissione presieduta dal viceprefetto D’Amico si è riunita questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Sforza. Corvatta avrà la possibilità di ricorrere al Tar entro tre giorni.

Sono state ammesse le altre 23 liste presentate tra venerdì e ieri (leggi l’articolo). E’ stato anche sorteggiato l’ordine della scheda elettorale dei sei candidati sindaci in corso alla amministrative di Civitanova del 12 giugno: 1) Silvia Squadroni (4 liste); 2) Mirella Paglialunga (5 liste anziché 6 dopo l’esclusione di Futuro in Comune); 3) Vinicio Morgoni (3 liste); 4) Fabrizio Ciarapica (7 liste); 5) Alessandra Contigiani (1 lista); 6) Paolo Maria Squadroni (3 liste).

