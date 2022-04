Sferisterio, marketing affidato

a Maurizio Tosoroni

MACERATA - Il Consiglio di amministrazione ha scelto oggi dopo diversi mesi di discussione. Incarico triennale per la stagione lirica. Due le domande arrivate dopo la cancellazione della prima procedura attivata dall'associazione.

di Luca Patrassi

Se prima era una sola la domanda per l’avviso pubblico di selezione dell’addetto al marketing dello Sferisterio, oggi, una volta annullata la prima procedura, si sono trovati in due a rispondere al nuovo avviso pubblico e il consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio ha scelto il progetto che è stato presentato a cura del maceratese Maurizio Tosoroni, che attualmente lavora nel settore turistico per Sarnano.

Presentazione dei progetti e relative valutazioni a cura del presidente dell’associazione Sandro Parcaroli e del sovrintendente Luciano Messi ed infine la votazione unanime che va a chiudere una vicenda durata alcuni mesi e che aveva creato divisioni all’interno delle forze di maggioranza. Ora Tosoroni avrà modo di attuare i piani presentati al Consiglio di amministrazione che gli ha dato un mandato triennale, sicuramente per l’anno in corso i tempi sono un po’ (tanto) stretti, ma appunto la decisione per l’affidamento dell’incarico è arrivata soltanto oggi.

Con il cambio di direzione artistica allo Sferisterio arriva un cambio anche sul fronte del marketing mentre la conferma è arrivata per un anno per il sovrintendente Luciano Messi (che ha visto sfumare nei giorni scorsi l’approdo al teatro Regio di Torino) e per la responsabile della comunicazione Floriana Tessitore. Ora, rispetto alla stagione lirica 2022, mancano da definire alcune iniziative collaterali, ma il mosaico è definito in buona sostanza mentre dall’associazione Sferisterio fanno sapere che è buono l’andamento della biglietteria. Il Consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio tornerà a riunirsi la settimana prossima appunto per definire gli ultimi aspetti della stagione lirica 2022.

