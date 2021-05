L’Asur accoglie l’appello di Rosella Ramundo

«Sono stata vaccinata questa mattina,

ora mi batterò per tutti gli altri caregiver»

CORRIDONIA - La mamma del 14enne affetto da una malattia rarissima è stata contattata subito dopo l'articolo apparso su Cronache Maceratesi per la somministrazione ma non si ferma: «Non è concepibile che si vada per fasce di età, seguendo gli slot che vengono nel frattempo aperti. Dov’è la priorità che si dovrebbe dare alle categorie fragili?»

15 Maggio 2021 - Ore 12:51 - caricamento letture

L’appello che Rosella Ramundo, mamma di un 14enne affetto da una malattia rara, ha fatto su Cronache Maceratesi per essere vaccinata prima possibile è stato ascoltato. Questa mattina, dopo meno di 24 ore, lei e il figlio più grande (ha 20 anni) sono stati vaccinati nel centro di Piediripa. Ma questo non le basta, anzi rincara la dose: «Tutti i genitori di disabili, indipendentemente dall’età, devono essere vaccinati. Si sono già vaccinati familiari di adulti disabili che nemmeno convivono con il disabile stesso. Non è concepibile che si vada per fasce di età dei caregiver seguendo gli slot che vengono nel frattempo aperti, dov’è la priorità che si dovrebbe dare alle categorie fragili? Tanto più che questi bambini non sono vaccinabili. I genitori che hanno 20/30/40 anni quando saranno chiamati?»

La mamma di Corridonia promette che continuerà a portare avanti questa battaglia per dare l’opportunità a tutti i caregiver. «Io, dopo l’articolo sono stata chiamata dalla responsabile asur Marche per le vaccinazioni ma è avvilente, profondamente avvilente. Ci sono delle norme precise in Gazzetta Ufficiale, basta rispettarle. Non chiediamo di andare in vacanza ma per ogni cosa, se non si urla, non ti sente nessuno».

(a.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA