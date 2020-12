IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Le vittime sono di Ripe San Ginesio, Castelraimondo e Treia. Ricoveri in lieve calo negli ospedali, stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (sono 86)

Tre morti per il Covid in provincia secondo l’ultimo bollettino del Servizio sanità. Si tratta di un uomo di 66 anni di Castelraimondo, di una donna di 90 anni di Ripe San Ginesio (morta a Macerata, era ospite della casa di riposo di Urbisaglia) e di un uomo di 84 anni di Treia. Sono in tutto 14 le persone morte nelle Marche. Le altre vittime sono un uomo di 96 anni di Urbania, di due 87enni di Pesaro, di una donna di 82 anni di Vallefoglia, di una di 78 anni di Venarotta, di una 80enne di Fano, di una 81enne di Sant’Elpidio a Mare, di una 74enne di Urbino, di una 91enne di ancona, di una 83enne, sempre di Ancona, e di un 87enne di Sant’Elpidio a Mare. Tutte le persone decedute avevano delle patologie pregresse, secondo quanto riferito nel bollettino. Dall’inizio della pandemia sono 1.404 le vittime legate al Covid.

Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere, oggi sono tre in meno i pazienti rispetto a ieri. 39 in più i dimessi. Per quanto riguarda la terapia intensiva, i ricoverati sono 86 (esattamente come ieri) mentre in semi intensiva sono 138 (uno in meno da ieri) e 349 sono i ricoverati in reparti non intensivi. In provincia di Macerata 62 le persone al Covid center (20 in intensiva), 40 alla ex palazzina di Malattie infettive di Macerata, nessuno in ospedale a Macerata, 14 al nosocomio di Camerino. Tre invece i pazienti che sono nei pronto soccorso, tutti a Macerata.