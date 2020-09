IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 717 tamponi nel percorso nuove diagnosi: sette i positivi nel Pesarese, tre nell'Ascolano e nell'Anconetano

Sono 17 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle Marche. A comunicarlo il Gores nel consueto bollettino giornaliero. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.538 tamponi, 717 nel percorso nuove diagnosi e 821 nel percorso guariti. I nuovi contagi sono stati registrati: sette nel Pesarese, quattro nel Maceratese, tre nell’Ascolano e nell’Anconetano. Casi che comprendono «6 rientri dall’estero (Romania e Albania), 7 contatti in ambiente domestico asintomatici, 2 contatti di vita in ambiente non domestico e 2 casi in fase di verifica», specifica il Gores. Nel Maceratese, quindi, salgono a 1.223 i positivi riscontrati dall’inizio dell’emergenza. Il conto totale nella nostra regione sale a 7.294 positivi a fronte di 124.345 tamponi esaminati fino ad oggi.