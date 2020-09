IL BOLLETTINO - Nelle ultime 24 ore esaminati 824 tamponi nel percorso nuove diagnosi, ne sono risultati positivi: 18 nell'Ascolano, 15 nel Pesarese, quattro nell'Anconetano e tre nel Maceratese

Sono 40 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle Marche. A comunicarlo il Gores nel consueto bollettino giornaliero. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.641 tamponi, 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti. I nuovi contagi sono stati registrati: tre nel Maceratese, 18 nell’Ascolano, quattro nell’Anconetano e 15 nel Pesarese. Casi che comprendono «14 rientri dall’estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia), sette soggetti sintomatici, otto contatti in ambito domestico, un caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, tre contatti stretti di casi positivi, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario, un caso rilevato dallo screening percorso sierologico e cinque casi in fase di verifica», specifica il Gores. Nel Maceratese, quindi, salgono a 1.238 i positivi riscontrati dall’inizio dell’emergenza. Il conto totale nella nostra regione sale a 7.426 positivi a fronte di 128.764 tamponi esaminati fino ad oggi.

(Servizio in aggiornamento)