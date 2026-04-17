Auto imbrattata di vernice blu

Vandali in azione a Matelica, imbrattata di blu l’auto di una pensionata. E’ quanto accaduto questa mattina in corso Vittorio Emanuele.

La vittima, una donna residente proprio sul corso, ha scoperto il danno alle 8 uscendo di casa: la fiancata sinistra della sua auto bianca era ricoperta di vernice spray blu, applicata in più passate con lunghe colature fino ai pannelli delle portiere. Pensionata con invalidità civile, ha fatto denuncia ai carabinieri.

«Condanniamo senza remore questo atto vandalico avvenuto questa mattina lungo corso Vittorio Emanuele II – ha detto il sindaco Denis Cingolani -. Esprimiamo la più sentita solidarietà alla proprietaria dell’auto che ha subito tale ignobile gesto. Matelica si è sempre contraddistinta per la tranquillità, la vivibilità e l’incolumità dei cittadini, auspichiamo quindi che questo atto sia unico ed isolato. Comunque le forze dell’ordine preposte già sono state allertate tempestivamente».

(M. Or.)