Un altro incarico per Tullio Patassini. L’ex parlamentare treiese della Lega è nel Dipartimento nazionale energia al posto di Paolo Arrigoni.

Nell’ambito dei 36 dipartimenti nazionali voluti dal segretario Matteo Salvini e coordinati da Armando Siri, è stato infatti annunciato il nuovo affidamento di incarico a Tullio Patassini in qualità di titolare del Dipartimento nazionale energia al posto di Paolo Arrigoni che «ringraziamo vivamente per il lavoro svolto in questi anni con impegno e professionalità», sottolineano Armando Siri e lo stesso Matteo Salvini.

Tullio Patassini, già deputato nella scorsa legislatura e attuale consigliere del presidente della commissione attività produttive alla Camera, rileva come figura da tempo impegnata sui temi dell’energia e della tutela dei consumatori. «Ringrazio Matteo Salvini e Armando Siri per la fiducia accordatami – ha dichiarato Patassini- in un momento così delicato negli equilibri geopolitici mondiali, la questione energetica rappresenta un tema che abbiamo la responsabilità di presidiare con attenzione, cercando di trovare soluzioni concrete a favore dei cittadini e delle imprese».

Uscito dal Parlamento, Tullio Patassini ha ricevuto un serie di incarichi (quello appena prorogato per due anni) come componente dello staff di programmazione economica di Palazzo Chigi, caposegreteria del presidente della commissione Attività produttive della Camera e presidente del collegio sindacale della società pubblica “Acquirente Unico” che ha la funzione di acquistare l’elettricità per i consumatori del mercato tutelato.