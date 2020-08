MARCHE 2020 - Presentate questa mattina ad Ancona le cinque liste provinciali e la nuova sede elettorale. L'europarlamentare: «Ci batteremo perché questa regione non venga esclusa dalla progettualità dei Recovery Fund»

di Martina Marinangeli

Le cinque liste provinciali sono state depositate ufficialmente ieri nella Corte d’Appello di Ancona, ma il gotha di Forza Italia ha voluto un battesimo vero e proprio per lanciare la corsa dei 30 candidati azzurri al Consiglio regionale. Sono stati l’europarlamentare e vicepresidente Fi Antonio Tajani, il deputato Simone Baldelli ed il commissario per le Marche, Francesco Battistoni a presentare, uno per uno, gli aspiranti consiglieri, affiancati dal candidato governatore del centrodestra Francesco Acquaroli, presente all’iniziativa. «Noi possiamo fare un in bocca al lupo a presidente e non ai presidenti, perché nel centrodestra siamo sempre in grado di fare sintesi, a differenza dei nostri avversari – parte con una stoccata in punta di fioretto Tajani –. Dobbiamo cambiare il sistema clientelare che si è instaurato in questa regione dopo decenni di governo di sinistra e, per questo, abbiamo aperto le nostre liste al civismo, a chi vuole partecipare a questa battaglia di rinnovamento e libertà. Non voglio che il futuro primario all’ospedale di Torrette abbia la tessera di Fi, ma che sia bravo», colpisce duro, per poi allargare il perimetro parlando di Mes – «che noi vogliamo e che per questa regione significherebbe un miliardo per la sanità» – e di Recovery Fund: «ci batteremo le Marche ed il centro vengano escluse dalla sua progettualità». Gli fanno eco Battistoni, che rimarca come Fi sarà «protagonista di questo cambiamento» e Baldelli: «abbiamo dovuto dire dei no perché c’erano tante persone pronte a mettersi a disposizione». Acquaroli ha infine rimarcato che il «centrodestra è una coalizione coesa, con un programma chiaro e condiviso tra tutte le liste che appoggiano la mia candidatura e Forza Italia è una componente essenziale».

Al termine della presentazione è stata inaugurata la sede del Comitato Elettorale di Ancona a cura di Daniele Silvetti, Coordinatore Provinciale di Ancona, Vice Coordinatore Regionale e capolista per il Collegio di Ancona e di Teresa Dai Prà, Commissario Comunale Forza Italia.

Ecco i 30 candidati targati Forza Italia:

-PESARO E URBINO: Stefano Aguzzi, Elia Rossi, Lara Ottaviani, Pierugo Boni, Raffaella Benelli, Daniele Fabrizioli, Francesca Maffei

-ANCONA: Daniele Silvetti, Roberto Bruni, Teresa Dai Prà, Elena Giacometti, Silvia Gregori, Roberto Paradisi, Alberto Possanzini, Monica Santoni, Olindo Stroppa

– MACERATA: Fabrizio Ciarapica, Sabrina Baiocco, Raffaele Delle Fave, Nicoletta Governatori, Gianluca Pasqui, Tamara Tordini

-FERMO: Jessica Marcozzi, Giovanni Lanciotti, Silvia De Santis, Lando Siliquini

-ASCOLI PICENO: Piero Celani, Maria Grazia Concetti, Roberto Paoletti, Flavia Rosati