CIVITANOVA - Il segretario della Fp Cgil, Matteo Pintucci: «I sindacati non sono ancora stati convocati»

Covid center, i dubbi della Fp Cgil sul personale che sarà impiegato nella nuova struttura in via di completamento a Civitanova: «Se il governatore Ceriscioli dice che il personale c’è, perché fare un bando? La Regione finora non ci ha dato risposte sulle questioni che abbiamo sollevato: dall’organizzazione della struttura, al reperimento del personale e sulle conseguenze sulle altre terapie intensive e semi intensive delle strutture, in particolare per quanto riguarda l’ospedale di Civitanova». Il segretario generale della Fp Cgil Marche, Matteo Pintucci, aggiunge che «finora le rassicurazioni sono giunte solo a mezzo stampa ma la Regione non ha ancora convocato le organizzazioni sindacali sul tema. Tardano ad arrivare le risposte a quanti, soprattutto nella fase acuta dell’emergenza, hanno garantito tutti i servizi; la risposta per costoro non può essere quella di effettuare prestazioni aggiuntive. Occorre, invece, che quanto prima le dichiarate intenzioni del presidente della Regione diventino realtà nelle buste paga dei lavoratori. E’ necessario che con la massima urgenza, si proceda con i primi adempimenti del protocollo siglato il 21 aprile scorso. E cioè: definire le stabilizzazioni del personale ed estendere l’indennità di malattie infettive a tutto il personale sanitario e agli operatori socio-sanitari coinvolti nell’emergenza». Pintucci aggiunge inoltre che il tempo per la vestizione e svestizione del personale va riconosciuto come compenso straordinario. Il nuovo decreto di maggio, secondo Pintucci, «oltre a consentire il raddoppio delle somme stanziate dal Governo di 6,4 milioni con il Cura Italia, potrebbe contenere l’eliminazione dei vincoli normativi sui fondi aziendali e sui tetti di spesa; a questo punto sarebbe legittimo lo stanziamento di ulteriori quote finalizzate alle Risorse aggiuntive regionali e, parallelamente, un riequilibrio sempre in favore delle Rar riducendo parte delle risorse stanziate per le prestazioni aggiuntive».