MACERATA - L'associazione Red metterà a disposizione degli utenti, sulla sua pagina Facebook, pillole di approfondimento con esperti

L’associazione Red ha deciso, insieme ad altri enti del territorio provinciale e regionale, di promuovere e realizzare un villaggio digitale adatto al momento, che tenga conto delle nuove abitudini e delle problematiche vecchie e nuove che quotidianamente i cittadini si trovano ad affrontare utilizzando la rete, iniziando a sperimentare strumenti che sviluppino interazione con l’utente, interesse e attenzione. Saranno diversi i contenuti che verranno messi a disposizione degli utenti, come incontri live attraverso la pagina Facebook “Villaggio digitale – Buone pratiche di cittadinanza digitale” al link https://www.facebook.com/redvillaggiodigitale/, della durata complessiva di circa 20 minuti. Ci sarà uno specifico tema trattato, con la partecipazione di almeno due ospiti, che dopo una prima introduzione dell’argomento, risponderanno in diretta alle domande poste dai cittadini, che saranno collegati online o che avranno inviato tramite e-mail all’indirizzo info@reteeducazionedigitale.it.

Sono già stati fissati i primi incontri. Domani alle 21, Cristiana Tullio della Federconsumatori e Raffaele Daniele, moderati da Massimiliano Cascata di Red, discuteranno di “Truffe al tempo del Covid-19”. Giovedì 30 aprile, invece, alle 21, si incontreranno Marco Pascarella, psicologo dell’associazione Cogito, e la psicoterapeuta Erica Belelli, con moderatrice Paola Nanni di Red. Martedi 5 maggio, alle 21, la sociologa Antonella Ciccarelli e la docente Unimc Ninfa Contigiani, entrambe dell’associazione Red, parleranno di “Riorganizzazione dei servizi di istruzione, sociali e sociosanitari e corretta comunicazione al tempo del Covid-19”. Sarà presente Valentina Ugolinelli, componente del Cpo regionale. Ci saranno poi webinar, di approfondimento di tematiche generalmente collegate ad una o più categorie di cittadini, come scuole, ordini professionali e associazioni di categoria, con l’utilizzo di apposite piattaforme digitali, e infine la realizzazione di “pillole” registrate della durata di un minuto, dove esperti risponderanno a specifiche domande poste dai cittadini.

Se da un lato la pandemia Covid-19, con la tragedia che ha coinvolto tutti in diversi modi, ha costretto l’associazione ad annullare il Festival in programma a Macerata e nelle altre città, dall’altra ha messo ancora di più in luce le esigenze dei cittadini per quello che riguarda un corretto uso degli strumenti digitali. Tutti si sono ritrovati a dover utilizzare la rete, adattandosi ed imparando velocemente le sue funzionalità. Se, quindi, prima era stata constatata una diffusa ignoranza nel cogliere le opportunità dello strumento digitale o di non conoscere sufficientemente le insidie ed i pericoli esistenti, oggi questa tematica si è amplificata. Red non si ferma e continua a portare avanti la sua mission educativa, in un mondo che ha sempre più bisogno di interagire in maniera sana e intelligente con il digitale. In questa prima fase, insieme all’associazione, ci saranno molti altri enti, come Age Marche, Aiart – Associazione Spettatori Onlus di Roma, associazione Cogito di Morrovalle, Help Sos Salute e Famiglia di San Severino, Veder crescere con il dialogo di Civitanova, Aps Sentinelle del Mattino di Civitanova, CivitaNo alla Droga e CivitaNo alle dipendenze, Glatad di Tolentino, Stammibene Macerata e l’Asur AreaVasta 3.