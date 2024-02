di Alessandra Pierini

«Mi sono innamorato dell’opera a 14 anni quando ho assistito a una prova a teatro». E’ l’esperienza vissuta da Paolo Gavazzeni, direttore artistico del Macerata Opera Festival, il quale nonostante un nonno direttore d’orchestra e un papà che ascoltava le opere fino a tarda sera e a tutto volume, fino a quel momento l’opera la odiava. E’ la stessa esperienza che Gavazzeni vuole far vivere agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori della provincia ora e del resto della regione poi.

Proprio loro saranno coinvolti il 9 e il 10 maggio al teatro Lauro Rossi nel nuovo progetto di formazione all’ascolto “Tutti all’opera”: le classi seguiranno una lezione spettacolo sui titoli del Mof (Turandot, Norma, La Bohéme) tenuta da Fabio Sartorelli, divulgatore e formatore, docente del Conservatorio di Milano e del Teatro alla Scala. Le stesse classi potranno accedere alle prove d’insieme e poi accedere alle serate dello Sferisterio a prezzo speciale. «Vedere come si prepara uno spettacolo, quanto lavoro ci vuole e assistere anche agli errori è molto affascinante e invoglia a prendere poi parte allo spettacolo per vedere il risultato finale», ha chiarito Gavazzeni questa mattina durante la presentazione del programma “Lo Sferisterio a scuola” nella sala Cesanelli dell’arena.

L’iniziativa si affianca alle proposte già presentate con grande successo in passato nel Macerata Opera Family che quest’anno proporrà il viaggio stellare del Piccolo principe per i più piccoli con la scuola di musica Scodanibbio e Gli enigmi di Turandot di Aslico per le scuole primarie e medie dal 4 al 7 giugno.

«La scorsa stagione – ricorda con soddisfazione il sovrintendente Flavio Cavalli – sono stati coinvolti oltre 50 istituti con un riscontro di circa 11mila spettatori. Questa edizione vedrà la partecipazione di scuole di Senigallia e contiamo in futuro di coinvolgere l’intera regione».

Ha sottolineato la qualità degli spettacoli l’assessora di Macerata Katiuscia Cassetta: «E’ un progetto che abbiamo voluto con forza e a cui teniamo tutti. La Turandot di Aslico, ambientata in un museo, è l’occasione per promuovere la cultura e tutti i nostri contenitori museali. E’ così che con queste iniziative, intelligenti e fatte con la massima serietà, che ci rivolgiamo a quello che consideriamo il pubblico di oggi, non quello di domani».

Riguardo il pubblico giovane è il direttore Gavazzeni a riflettere: «Da tempo non si fa più musica nelle scuole dell’obbligo. A questo si affianca la frattura che si è creata all’interno delle famiglie. Questo vuoto va colmato e noi, per la nostra parte, lo facciamo con entusiasmo mettendo insieme nei teatri, un assessorato alla Cultura, l’associazione Sferisterio e la partecipazione attiva delle scuole. Non mi capacito di come in Italia non si insegni la storia della musica. Siamo in tempi caratterizzati da atti fatti da uomini ma disumani e proprio nella musica, nel teatro e in un bel libro troviamo il modo di lavorare su noi stessi per essere migliori».