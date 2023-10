Imputazione per stalking per la 34enne romena che aveva accusato Fausto Troiani di violenza sessuale, lesioni e violenza privata. A deciderlo è stato il gip del tribunale di Macerata Giovanni Manzoni, che ha dato al pm 10 giorni di tempo per formulare l’imputazione nei confronti della donna. A presentare denuncia contro la 34enne era stato lo stesso presidente del Consiglio di Civitanova, che l’aveva accusata anche di estorsione. Ma per quest’ultimo reato il gip ha deciso non ci fossero elementi per procedere e ha archiviato l’accusa.

«Siamo molto contenti perché si stanno tracciando i confini della verità – commentano gli avvocati Tiziano Luzi e Gian Luigi Boschi che assistono Troiani – Dopo l’archiviazione dell’accusa di violenza sessuale, evidentemente inventata, otterremo il giudizio in un processo dove Troiani è la parte offesa».

Tutto è nato a luglio dello scorso anno, quando la donna aveva denunciato Troiani. E il presidente del Consiglio civitanovese era finito sotto inchiesta per violenza sessuale, lesioni e violenza privati. Secondo l’accusa, i due avrebbero avuto una relazione (tesi sempre smentita da Troiani). La donna inoltre ha raccontato che Troiani in un’occasione aveva abusato di lei e in un’altra l’aveva colpita con uno schiaffo, perforandole un timpano, e le aveva impedito di uscire di casa.

Sull’accusa di violenza sessuale, la procura aveva chiesto l’archiviazione, c’era stata opposizione da parte del legale della donna, l’avvocato Paolo Carnevali, e il gip Domenico Potetti, del tribunale di Macerata, aveva deciso di archiviare l’indagine senza fissare un’udienza. A questo punto il legale della donna aveva fatto reclamo all’archiviazione sostenendo la nullità del decreto, e l’incartamento era finito all’attenzione di un altro giudice, Francesca Preziosi. Il giudice ha ritenuto che il reclamo non fosse fondato e l’ha rigettato. Quindi Troiani alla fine è stato scagionato dall’accusa di violenza sessuale, mentre restano ancora in piedi le accuse di lesioni e violenza privata.

(redazione CM)