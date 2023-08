Archiviata l’indagine per violenza sessuale su una 34enne di cui era accusato il presidente del Consiglio comunale di Civitanova, Fausto Troiani. La procura aveva chiesto l’archiviazione, c’era stata opposizione da parte del legale della donna, l’avvocato Paolo Carnevali, e a marzo c’era stata l’udienza davanti al gip Domenico Potetti, del tribunale di Macerata, che ha deciso di archiviare l’indagine. A questo punto il legale della donna aveva fatto reclamo all’archiviazione sostenendo la nullità del decreto, e l’incartamento era finito all’attenzione di un altro giudice, Francesca Preziosi.

Il giudice ha ritenuto che il reclamo non fosse fondato e l’ha rigettato. La denuncia era partita da una romena di 34 anni che aveva detto di aver subito una violenza sessuale da Troiani. Inoltre aveva detto che in una occasione l’uomo l’aveva colpita con uno schiaffo e le aveva perforato un timpano e che le avrebbe impedito di uscire di casa (da qui le ulteriori contestazioni di lesioni e violenza privata, per le quali la procura nei mesi scorsi ha chiuso le indagini e notificato l’avviso di garanzia). I fatti risalirebbero al luglio dello scorso anno.

Sulla vicenda, Troiani, assistito dagli avvocati Gian Luigi Boschi e Tiziano Luzi, si era difeso dicendo che la donna l’aveva conosciuta «in occasione della mia professione medica» e sull’accusa di violenza sessuale aveva chiarito: «non solo non è stata rinvenuta traccia dell’asserita violenza ma la presunta vittima al dunque, non è stata nemmeno in grado di indicare quando questa violenza sarebbe accaduta. Quale credibilità può avere una donna che inventa una storia assolutamente falsa di violenza? Pur non essendo uno psicologo ritengo facile, che chi ha già inventato una storia di stupro, possa ugualmente farlo con uno schiaffo».