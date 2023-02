CIVITANOVA - Il giudice ha fissato l'udienza dopo la richiesta del legale della donna. La procura aveva invece chiuso le indagini per violenza privata e lesioni, sempre contestati al presidente del Consiglio comunale

Opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di violenza sessuale per cui è stato indagato il presidente del Consiglio comunale di Civitanova, Fausto Troiani. Ad accusarlo è una donna romena, 34enne, che, secondo la procura di Macerata, aveva avuto una relazione con lui (che però smentisce questa ipotesi).

La donna aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale da Troiani, inoltre aveva detto che in una occasione l’uomo l’aveva colpito con uno schiaffo e le aveva perforato un timpano. Fatto, questo, per cui la procura ha chiuso le indagini per lesioni e violenza privata (Troiani le avrebbe anche impedito di uscire di casa), mentre ha chiesto l’archiviazione per la presunta violenza sessuale.

Il legale della donna, l’avvocato Paolo Carnevali, ha fatto opposizione alla richiesta di archiviazione e il gip ha fissato l’udienza per il prossimo 10 marzo.

Sull’indagine, Troiani, difeso dall’avvocato Gian Luigi Boschi, aveva detto che la donna l’aveva conosciuta «in occasione della mia professione medica» e sull’accusa di violenza sessuale «non solo non è stata rinvenuta traccia dell’asserita violenza ma la presunta vittima al dunque, non è stata nemmeno in grado di indicare quando questa violenza sarebbe accaduta. Queste cose non le dice Fausto Troiani ma sono scritte nella richiesta di archiviazione del magistrato. Quale credibilità può avere una donna che inventa una storia assolutamente falsa di violenza? Pur non essendo uno psicologo ritengo facile, che chi ha già inventato una storia di stupro, possa ugualmente farlo con uno schiaffo».

Anche la 34enne era intervenuta sulla vicenda, con una lettera firmata, in cui scriveva: «Fausto Troiani, dopo avermi conosciuta per aver eseguito una visita medica, mi ha corteggiata per tre mesi, iniziando poi con me nella tarda primavera del 2021 una relazione sentimentale durata per oltre un anno. Le ragioni della violenza e delle lesioni sono note alla procura».

(Gian. Gin.)