«Il Tar, nel dichiarare la competenza del tribunale ordinario circa i canoni o altri corrispettivi richiesti per la concessione dei container, ha respinto la domanda di sospensione». E’ quanto fa sapere il Comune di Tolentino, dopo la sentenza emessa ieri. A presentare ricorso erano stati due ospiti, assistiti dagli avvocati Riccardo Scagnetti e Piero Montecchiari, che avevano impugnato i provvedimenti del Comune con il quale era stato introdotto il pagamento di un canone per la permanenza nei container installati subito dopo il sisma del 2016 per ospitare gli sfollati. Il Comune si era costituito in giudizio con l’avvocato Luigi Pianesi. I giudici amministrativi non hanno quindi accolto la richiesta di sospensiva e hanno dichiarato la competenza del tribunale ordinario.

Dopo il ricorso il Comune aveva anche tentato un accordo extragiudiziale, senza arrivare però a un esito positivo. «Nel frattempo, una delle ospiti che aveva fatto ricorso, pur non rinunciando allo stesso, ha accettato un appartamento che si è recentemente liberato e che le era stato proposto sussistendone le condizioni di legge (è madre di due minori) e seguendo l’iter già adottato nei casi simili», spiega il Comune.