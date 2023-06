di Francesca Marsili

Un’occasione in più per rianimare il cuore della città e fare shopping in modo vantaggioso. Con questo obiettivo i commercianti del centro storico di Tolentino lanciano un’iniziativa: una promozione del 20% da sabato prossimo e per tutto il mese di giugno.

Tante le difficoltà che i negozi di vicinato del centro di Tolentino stanno affrontando; da quelle legate alla ricostruzione pesante, che ha reso il centro storico un cantiere, al perdurare del meteo avverso che ha stravolto il naturale corso delle vendite soprattutto nel settore dell’abbigliamento. «Ma non molliamo. Vogliamo rilanciare il centro e far capire che le nostre attività sono vive e contribuiscono alla ripresa dopo il sisma» spiega Monica Fammilume, presidente dell’associazione Tolentino Commercio Centro Storico che ha deciso di lanciare questa iniziativa. Così i negozianti si uniscono e rispondono con degli sconti prima dei saldi con l’intenzione di rianimare le vie del centro, passeggiare e perché no, fare acquisti usufruendo di promozioni speciali. Tante e diverse le proposte, che variano in base ai negozi che hanno aderito all’iniziativa: abbigliamento, calzature, accessori, articoli per la casa, profumerie, ottica, tessili, cartolibreria e oreficerie.

«Crediamo nel centro storico e vogliamo continuare ad investire su di esso. – conclude Fammilume – L’idea rappresenta anche l’opportunità di tornare a fare acquisti nei nostri negozi di fiducia e di vivere la vera esperienza di acquisto». Silvana Pallorito, titolare del negozio di abbigliamento per neonati e bambini Bò Bò aggiunge: «Noi esercenti dell’associazione “Tolentino commercio centro storico” ci siamo uniti perché nonostante le varie problematiche, ora legate anche alle condizioni metereologiche, crediamo nelle nostre attività e nel tessuto economico e sociale in cui sono inserite. E’ un regalo di inizio estate – conclude – una promozione con sconti del 20% che oltre a vivacizzare lo shopping farà da volano per gli importanti eventi nel calendario di giugno quali ad esempio “La notte bianca dei bambini “ e la “Notte bianca dello sport”».