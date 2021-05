Manager per le aree vaste,

ecco i 54 candidati idonei:

ci sono anche Corsi, Sicolo e Giuli

ELENCO - Pubblicata la determina della direttrice generale dell’Asur Nadia Storti, si tratta di quasi tutti dirigenti della sanità pubblica marchigiana con pochissime eccezioni

25 Maggio 2021 - Ore 11:05 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Pubblicato ieri, con determina della direttrice generale dell’Asur Nadia Storti, l’elenco degli idonei alla nomina a direttore di Area Vasta dell’azienda sanitaria regionale delle Marche. Il bando era stato pubblicato un mese fa per rispondere in prima istanza all’emergenza creatasi a Fermo con le dimissioni improvvise dell’ex direttore generale dell’Area Vasta Licio Livini e per avere un elenco su cui muoversi per le prossime esigenze, esigenze che alcuni indicano a breve termine ed altri danno lontane nel tempo. I candidati ritenuti idonei sono 54, cinque i non ammessi per carenza di requisiti, uno escluso per aver presentato la domanda fuori dai termini previsti. Riserbo assoluto dall’Asur e dalla Regione sulla prossima mossa: resta da capire se arriverà a breve termine solo il nuovo direttore dell’Area Vasta 3 oppure se si procederà con una verifica delle varie situazioni aperte in tutta la regione. Intanto ecco l’elenco degli idonei, quasi tutti dirigenti della sanità pubblica marchigiana con pochissime eccezioni. Un idoneo arriva dalla sanità privata, alcuni altri (si contano sulle dita di una mano) da fuori regione. In lista ci sono Agostini Antonio, Bernacconi Tonino, Bonafede Giuseppe, Bruè Tommaso, Buccolini Mara, Cacchiarelli Sandro, Carelli Alberto, Carradorini Adriana, Catalini Giambattista, Ciarrocchi Giuseppe, Coacci Milco, Conti Giancarlo, Corsi Daniela, Corsi Sergio, De Luca Iolando, Diotallevi Giovanna, Esposito Massimo, Faccenda Giovanna, Feliziani Giovanni, Gerli Massimiliano, Giuli Gianni, Grinta Roberto, Guidi Giovanni, Ianniello Alessandro, Intorbida Stefano, Lopresti Salvatore, Magnoni Romeo, Maraldo Antonello, Marchionni Paolo, Mazzoccanti Maria Rita, Mengoni Marco, Milani Cesare, Morgantini Antonello, Morresi Lorenzo, Nardella Nicola, Nonis Marino, Olivetti Anna, Paoli Riccardo Mario, Pesaresi Franco, Picchetti Giovanni, Pieragostini Luisa, Raffaeli Andrea, Scendoni Pietro, Scipione Pietro, Selvaggi Manfredi Alberto, Sicolo Domenico, Simoncelli Marina, Sossai Paolo, Spaccia Carlo, Stroppa Giovanni, Trobbiani Fabrizio, Valeri Gianluca, Viozzi Patrizia e Zappalà Paolo.

